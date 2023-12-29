Спалахнули пожежі і є поранені: що відомо про наслідки ракетної атаки на Київ

Під час масованої атаки по Україні 29 грудня Росія запустила частину ракет по Києву. Там внаслідок ворожої атаки спалахнули пожежі.

За попередніми даними в українській столиці є й загоряння багатоповерхівки. На місце уже прибули спеціальні екстрені служби.

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У Києві після пожежі спалахнула багатоповерхівка

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки по столиці зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах.

Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється,

– написав він.

Крім того, про пожежу в Києві повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він зазначив, що у Подільському районі палає складське приміщення. Мер української столиці також зауважив, що всі служби уже працюють на місці подій.

Сергій Попко також додав, що у Подільському районі внаслідок атаки, за попередніми даними, є поранені. Він наголосив, що інформація ще уточнюється, а всі служби слідують на місце подій.

Міський голова Києва Віталій Кличко також повідомив, що наразі 7 є госпіталізованих у столиці. 5 із них – у Шевченківському районі. Медики працюють на місці виклику.

До цього він повідомляв, що відомо про 5 постраждалих у столиці. Усіма ними наразі вже опікуються медичні працівники.

"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували у Святошинському районі та двох – у Шевченківському", – написав він.

Крім того, про поранених у Києві повідомив і начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Він написав, що, попередньо, у Подільському районі багато постраждалих.

Віталій Кличко також сказав, що орієнтовно троє людей перебувають під завалами пошкодженого уламками ракети складського приміщення в Шевченківському районі. Трьох людей уже дістали. Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Сергій Попко розповів, що в Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3 000 квадратних метрів. Є багато поранених, кількість уточнюється.

У Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загоряння трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого,

– написав Попко.

Він також зазначив, що у Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загоряння на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, виявлено 6 постраждалих.

"В Дарницькому районі, на території приватного сектора зафіксовано пошкодження будинку. Без займання. Інформація щодо потерпілих з'ясовується", – зазначив він.

Далі Попко зауважив, що в Шевченківському районі також виявлено загоряння в недобудованому бізнес-центрі. Інформація щодо потерпілих з'ясовується.

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