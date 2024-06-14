У Києві був вибух: на околицях столиці по "Шахеду" працювала ППО, тепер летить ракета

Удень 14 червня жителі столиці чули вибух. Деталі розкаже 24 Канал.

Вибух пролунав майже одразу після оголошення тривоги в місті, що дуже нетипово для Києва. Тривога пов'язана із рухом "Шахеду". У п'ятницю кияни чули тривогу та вибухи кілька разів – спершу вночі, потім зранку, а тепер і вдень.

Дивіться також На Київщині вже третю добу ліквідовують пожежу після російського обстрілу

Що відомо про вибух у Києві 14 червня

Київщина – робота ППО по ворожому БпЛА!

– написали в Повітряних силах о 14:05.

Начальник КМВА Сергій Попко закликав містян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги. Він уточнив, що бойову роботу по ворожому дрону ведуть на околицях Києва.

Деталі про рух "Шахеда" від моніторингових каналів

Що цікаво, це той самий дрон, який о першій дня кружляв у Київській області. Він вирушив через столицю у бік Василькова/Обухова, а відтак на Білоцерківський район, тобто на південь області.