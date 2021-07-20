5 років без Павла: у Києві вшановують пам'ять убитого журналіста Шеремета

У центрі Києва вшанували пам'ять журналіста Павла Шеремета. П'ять років тому – 20 липня 2016 року, він загинув від вибухівки, підкладеної під автомобіль.

Колеги та друзі Павла Шеремета прийшли зранку 20 липня на перехрестя вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Саме там 5 років тому стався трагічний вибух.

До теми Просила показати фото Шеремета, щоб хоч знати, хто це, – Кузьменко

"Хто вбив Павла Шеремета?"

Люди принесли плакат "Політична справа Павла Шеремета". За 5 років слідство не встановило замовників вбивства журналіста. Справу щодо тих, кого МВС вважає виконавцями, розглядає суд.

Питання "Хто вбив Павла Шеремета?" залишається актуальним і без відповіді.



Пам'ятник Шеремету біля місця його загибелі / Фото Дмитра Ларіна / "УП"

Тупик у розслідуванні його вбивства називають одним з найголовніших провалів на посаді Арсена Авакова. Активісти і колеги-журналісти сподіваються, що за нового очільника МВС справа зрушиться з місця.



Колеги Шеремета вшановують його пам'ять / Фото Дмитра Ларіна / "УП"

Зокрема таке сподівання "Суспільному" висловила головна редакторка видання "Українська правда" Севгіль Мусаєва.

Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми зустрінемося і зможемо йому розповісти про стан справи, про те, що відбувається. В цілому позиція МВС полягає в тому, що вони не хочуть давати коментарів, оскільки думають, що це вплине на рішення суду,

– зазначила вона.

За словами адвоката Масі Наєма, нині справа фактично похована. Він зазначив: нова інформація, яка з'являлася у ЗМІ, була сприйнята правоохоронцями байдужо. Зокрема йдеться про так званий "білоруський слід".

Зазначимо, що видання "Українська правда" організовує забіг пам'яті Павла Шеремета. Він пройде у суботу, о 07:30 ранку. Старт біля пам'ятника на вулиці Богдана Хмельницького, 42.

Хто такий Павло Шеремет? Це російсько-український журналіст, який народився в Білорусі. Працював кореспондентом і відкрито критикував режим президента Алєксандра Лукашенка. У 1997 році у Білорусі його заарештували та дали 2 роки умовно. Президент позбавив його громадянства.



Тоді Павло емігрував до Росії, де працював на телебаченні. Писав статті на політичну тематику для кількох видань, зокрема, й українських. Серед них були: "Огоньок", "Білоруський партизан", "Українська правда". Останні 5 років жив в Україні.



Джерело: Це російсько-український журналіст, який народився в Білорусі. Працював кореспондентом і відкрито критикував режим президента Алєксандра Лукашенка. У 1997 році у Білорусі його заарештували та дали 2 роки умовно. Президент позбавив його громадянства.Тоді Павло емігрував до Росії, де працював на телебаченні. Писав статті на політичну тематику для кількох видань, зокрема, й українських. Серед них були: "Огоньок", "Білоруський партизан", "Українська правда". Останні 5 років жив в Україні.Джерело: 24 канал

Вбивство Павла Шеремета: коротко