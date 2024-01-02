У Києві знову лунають вибухи: працює ППО

Російська армія вранці 2 січня завдала масованого ракетного удару по Києву. Зрештою у столиці в черговий раз пролунали потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що це робота нашої протиповітряної оборони по ворожих об'єктах. 24 Канал закликає киян залишатися в укриттях цивільного захисту до кінця повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Що відомо про нові вибухи у Києві

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко зазначив, що повітряна тривога в Києві триває. Він закликав громадян не нехтувати власною безпекою.

У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

– написав він.

Про роботу української протиповітряної оборони розповідали й у Київській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що повітряна тривога триває, тому попросили всіх залишатися в укриттях.

"В області працює ППО. У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи нашої ППО, збиття повітряних цілей та їхнього падіння", – сказали в ОВА.

Там також закликали громадян зберігати спокій і довіритися нашим військовим.

Раніше у Києві вже кілька разів лунали вибухи

Перший вибух у Києві пролунав близько 6:52. Тоді у КМВА повідомили, що працює українська ППО по ворожих об'єктах.

Наступні вибухи пролунали у столиці орієнтовно о 7:08. Далі про гучні звуки міський голова Києва Віталій Кличко повідомив близько 7:23.

Згодом стало відомо, що у Подільському районі Києва є влучання на територію об'єкта цивільної інфраструктури. Зокрема, там пошкоджень зазнала газова труба.

Вибухи також пролунали у Голосіївському районі Києва. Там уламки ракет впали у кількох районах столиці, внаслідок чого спалахнули пожежі й було кілька влучань у цивільні будівлі.