У Києві знову повідомили про замінування усіх шкіл і коледжів

4 вересня 2023, 09:00
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Джерело:

КМВА

Зранку 4 вересня у Києві вкотре повідомили про замінування шкіл. Наразі працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Нагадаємо, що 1 вересня також було повідомлення про замінування усіх шкіл. Після ретельної перевірки ця інформація не підтвердилася.

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У Києві заявили про замінування шкіл

Так, зранку 4 вересня столична поліція знову отримала повідомлення щодо замінування усіх середніх шкіл та коледжів Києва. Працівники поліції та підрозділи ДСНС вживають необхідних заходів.

Щодо евакуації дітей та вчителів з приміщень, рішення буде прийматися додатково адміністрацією навчальних закладів та поліцією. Зберігайте спокій та слідкуйте за оновленням інформації,
– наголосили у КМВА.

Фейкові мінування в Україні

  • У Києві 1 вересня повідомляли про замінування всіх середніх шкіл. Поліцейські перевірили інформацію. Згодом надійшла актуальна інформація від КМВА. В адміністрації зазначили, що після повідомлень про замінування провели ретельну перевірку. На щастя, інформація не підтвердилася. Тож виклик з попередженням був хибним.
  • Також невідомі заявляли про нібито замінування Рівненської обласної державної адміністрації. Всіх працівників звідти евакуювали.
  • Нагадаємо, що у Львові 29 березня "замінували" виші. Повідомлення від аноніма надійшло близько 13:50. Зокрема, тривожне повідомлення отримали два львівські виші. Так, повідомлялося про фейкові замінування у Львівському державному університеті фізичної культури, що на вулиці Костюшка, та у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
  • На початку 2023 року у Львові два дні поспіль повідомляли про замінування Ратуші. На щастя, під час обстеження приміщення Ратуші фахівці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Таким чином, повідомлення про мінування двічі поспіль виявилось фейковим.

Автор: Софія Ропан