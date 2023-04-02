Всупереч закону: Онуфрій очолив недільну службу у Києво-Печерській лаврі

Московський патріархат мав покинути Києво-Печерську лавру ще 29 березня. Однак, всупереч закону очільник УПЦ МП Онуфрій 2 квітня провів там недільну службу.

У соцмережах оприлюднили кадри зі служби Онуфрія у Києво-Печерській лаврі.

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УПЦ МП провела службу у Києво-Печерській лаврі

На опублікованих кадрах можна побачити вірян, що прийшли на службу 2 квітня. Її очолив митрополит УПЦ МП Онуфрій.

Варто зазначити, що представники московського патріархату повинні були остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври ще 29 березня. Напередодні заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП через численні порушення.

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