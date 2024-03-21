Клубок вогню наближався в мою квартиру, – очевидець про пережите під час атаки Києва росіянами

Внаслідок російської масованої ракетної атаки по Києву 21 березня постраждали кілька районів української столиці. Обстріл на собі відчули й жителі Святошинського району міста.

Там внаслідок російського ракетного обстрілу постраждали житлові будинки. Очевидці також розповідали, що відчували вибухову хвилю від падіння уламків російських ракет у місті.

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Очевидець розповів про ракетний обстріл росіян у Києві

Житель одного з будинків Святошинського району, на ім'я Вадим, розповів, що спочатку він почув свист ракети, яка летіла у повітря. Після цього чоловік вирішив піти у коридор.

Між коридором і кімнатою у вікні побачив... хмару, клубок вогню, який наближався просто в мою квартиру. Я вибіг через заднє вікно…

– розповів киянин.

Чоловік також наголосив, що після цього він побачив, як у Святошинському районі внаслідок російського ракетного удару почали горіти машини.

Вадим розповів, як пережив ракетний удар по Києву / Відео з телеграм-каналу "Ми-Україна"

Вадим також зазначив, що в його будинку трохи тріснуло вікно – один шар із трьох. Крім того, після атаки у чоловіка надворі обгорів його мопед. Варто зазначити, що інших жителів будинків, які постраждали через російську агресію, евакуювали, щоб убезпечити цим людям життя.

У Києві є постраждалі після ракетної атаки Росії