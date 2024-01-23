По Києву завдали комбінованого удару: ворог атакував крилатими ракетами та, ймовірно, балістикою
Росія 23 січня атакувала Україну, зокрема, частину ракет ворог спрямував на Київ. На жаль не минулося без руйнувань та постраждалих.
В ефірі 24 Каналу речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов розповів про деталі атаки на столицю. Він заявив, що ворог завдав комбінованого удару.
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Комбінований удар по Києву
За словами Шаманова, столиця опинилися під комбінованим ракетним ударом росіян. Спочатку Київ атакували крилаті ракети Х-101/Х-555, які ворог запустив з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспійського моря, а потім – ворог, ймовірно, атакував балістичними ракетами. Шаманов припустив, що це могли бути "Іскандери".
Однак остаточну кількість та маркування ракет нададуть Повітряні сили,
– наголосив Шаманов.
Які наслідки ракетної атаки на Київ
- Близько о 07:05 у Києві пролунали вибухи. Сергій Попко повідомив, що у столиці працюють системи та засоби ППО, тому людей закликали не виходити з укриттів.
- Під ударом опинилися Святошинський, Солом'янський та Печерський райони Києва. На жаль, там не вдалося уникнути руйнувань.
- Зокрема у Святошинському районі унаслідок ракетної атаки загорілися припарковані автомобілі, нежитлові будівлі та одна з квартир. Окрім того, у житловому будинку в одній з квартир виявили нездетоновану бойову частину ракету.
- У Солом'янському районі є руйнування двоповерхової нежитлової будівлі, також зафіксовано загоряння кількох квартир у багатоповерхівці.
- У Печерському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі.
- Станом на 08:30 відомо про 9 постраждалих в Солом'янському та Святошинському районах столиці внаслідок ранкової атаки ворога. 8 людей госпіталізували, а 13-річному постраждалому хлопцю надали допомогу на місці. Окрім того, одному постраждалому медики проводять реанімаційні заходи.