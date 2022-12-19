Київ та область вночі атакували "Шахідами": що відомо на цей час

Росія знову застосувала проти України масовану терористичну атаку дронами-камікадзе. Упродовж ночі 19 грудня "Шахіди" іранського виробництва атакували кілька регіонів, зокрема Київ та область.

З офіційних повідомлень місцевої влади станом на 5 ранку відомо про щонайменше 9 збитих дронів. На жаль, за інформацією місцевих у мережі, як зауважив 24 канал, можна припускати й прильоти.

Трохи раніше У Києві та низці областей лунала тривога: Росія атакувала "Шахідами"

Київ зазнав атаки "Шахідами"

Дрони-камікадзе росіяни почали запускати ще перед початком доби 19 грудня. Зокрема, про загрозу попередив глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після боротьби ППО з безпілотниками у південних областях стало відомо, що ворожі об'єкти почали рухатися уздовж Дніпра у бік столиці України.

Приблизно о 03:15 телеграм-канал Monitor повідомив про влучання дроном на Київщині. А після 4 ранку там само повідомили про нову хвилю безпілотників.

О 4.30 у мережі місцеві почали писати про вибухи у Києві та можливі влучання. Водночас очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба підтвердив атаку "камікадзе" та проінформував про роботу протиповітряної оборони у столиці та області.

О 04.45 Київська міська військова адміністрація у телеграмі повідомила про 9 збитих ворожих БпЛА (вочевидь, мовиться про "Шахідів"). Та попросила містян залишатися в укриттях та інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

Кілька хвилин після 5 ранку, на жаль, місцеві почули нову серію вибухів. Це могла бути як робота ППО, так і звукові наслідки прильотів. О 5.15 влада оголосила відбій тривоги, але о 05.25 сирени залунали знову. Але цього разу вона лунала якихось пів години, а відбій подали о 05:51.

О 06:08 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кілька вибухів таки пролунали у Шевченківському та Солом'янському районах столиці. За наявними даними, там уже працюють усі відповідні служби. Щодо інших деталей, то їх повідомлять згодом.

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