Масований обстріл Києва: у Шевченківському районі вилучили бойову частину ракети

Росія під ранок 21 березня завдала по Києву масований ракетний удар. Внаслідок обстрілу рятувальники виявили у місті бойову частину однієї з ракет ворога.

Це сталося у Шевченківському районі столиці. Примітно, що всі російські ракети у повітрі під час атаки збила українська протиповітряна оборона.

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У Києві вилучили бойову частину російської ракети

Журналісти "РБК-Україна", які перебували на місці подій, розповіли, що у Шевченківському районі столиці виявили бойову частину російської ракети, яка атакувала місто.

У Шевченківському районі виявили бойову частину російської ракети / Фото "РБК-Україна" і ДСНС

Зрештою цю частину ракети вилучили за допомогою спецтехніки фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій. Її мають ліквідувати, щоб ця бойова частина не могла загрожувати цивільному населенню.

ДСНС вилучила бойову частину російської ракети / Відео "РБК-Україна"

Варто зазначити, що до цього у ДСНС о 7:54 повідомляли, що у Шевченківському районі виявлено частину ракети, залучені піротехнічні розрахунки.

Бойову частину ракети підірвуть у безпечному місці

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник у коментарі журналістам "Радіо Свобода" розповів, що бойову частину ракети, яка під час ракетного обстрілу України армією Росії впала у дворі житлового будинку Києва, вивезуть у спеціальне місце і там утилізують.

"Є спеціальні місця. Там проводяться відповідні дії з нею і вона підривається", – пояснив посадовець.

Крім того, Поворозник розповів, що в ще одному дворі Києва біля житлових будинків знайшли уламок російської ракети. Його також заберуть у безпечне місце, а жителів – евакуюють, щоб убезпечити їм життя.

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