Київ без людей: дивовижні фото

Вже понад місяць українці не виходять з дому без зайвої потреби. На Великдень Київ завжди такий велелюдний і шумний, цього року був геть без людського гамору... Як виглядає столиця без людей у дивовижних світлинах.

Фотографії безлюдного Києва опублікували на сторінці "Історичний Київ" у фейсбуці. Автор: Сергій Рістенко Читайте також МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї Щоб не наражати українців на небезпеку через коронавірус, більшість великодніх служб були онлайн. А освячені паски можна було придбати з доставкою додому.

Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Київські храми у Великдень/ Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Міст у Києві / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Безлюдний Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook