06:21
22 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      Київ без людей: дивовижні фото

      - Читать новость на русском
      Київ без людей / facebook.com

      Вже понад місяць українці не виходять з дому без зайвої потреби. На Великдень Київ завжди такий велелюдний і шумний, цього року був геть без людського гамору... Як виглядає столиця без людей у дивовижних світлинах.

      Фотографії безлюдного Києва опублікували на сторінці "Історичний Київ" у фейсбуці. Автор: Сергій Рістенко

      Читайте також МОЗ пропонує продовжити карантин до 12 травня і послабити: відкриють парки і музеї

      Щоб не наражати українців на небезпеку через коронавірус, більшість великодніх служб були онлайн. А освячені паски можна було придбати з доставкою додому.


      Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook


      Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook


      Київські храми у Великдень/ Фото: Сергія Рістенко / Facebook


      Міст у Києві / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

       
      Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook


      Безлюдний Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook


      Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook

      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Великдень
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 02:36 Ситуація як в КНДР: Кулеба відповів американському виданню на статтю про "щасливий Крим"
      Новини України 1467
      сьогодні , 00:15 Рік президентства Зеленського, 94 – королеві Єлизаветі ІІ, прокол Huawei: фото дня
      Статті 583
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, нове ускладнення COVID-19
      Новини України 10674
      21 квітня , 23:21 У білизні чи без неї: 10 еротичних фото Наді Дорофєєвої
      Новини шоу-бізнесу 2921
      21 квітня , 23:50 Що таке сквірт, як виникає та скільки жінок до нього схильні
      Здорове життя 96633
      21 квітня , 23:50 Зеленський виступив у гарну нічию з Путіним: експерт про наслідки нормандського саміту
      Політбюро 681
      21 квітня , 23:20 Немає єдиних правил про кадри, - Солонтай про призначення за Зеленського
      Новини України 939
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 255
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      21 квітня , 22:00 Вода під забороною та санітарія: як Київ поборов холеру
      Блог Медіа
      21 квітня , 21:18 Головні новини 21 квітня: рік президенства Зеленського, падіння цін на нафту
      Ігор Саджениця