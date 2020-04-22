Київ без людей: дивовижні фото
Вже понад місяць українці не виходять з дому без зайвої потреби. На Великдень Київ завжди такий велелюдний і шумний, цього року був геть без людського гамору... Як виглядає столиця без людей у дивовижних світлинах.
Фотографії безлюдного Києва опублікували на сторінці "Історичний Київ" у фейсбуці. Автор: Сергій Рістенко
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Щоб не наражати українців на небезпеку через коронавірус, більшість великодніх служб були онлайн. А освячені паски можна було придбати з доставкою додому.
Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Київські храми у Великдень/ Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Міст у Києві / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Безлюдний Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
Вечірній Київ / Фото: Сергія Рістенко / Facebook
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