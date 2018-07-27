13:11
27 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 19°C
  • субота
    28°C 21°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    28°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Багаторукий ПутІндус. Жиріновського бомбануло
Вєсті Кремля
21:08, 26 липня
Вєсті.UA. Дипломований Гройсман. 11 друзів Холодницького
Вєсті.UA
21:32, 26 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини Києва
ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ

Київ зупинився у заторах через хресну ходу: з'явилась мапа із найбільш завантаженими ділянками

375 Читать новость на русском
Київ заблокований: через хресну дорогу там утворилися масштабні затори
Київ заблокований: через хресну дорогу там утворилися масштабні затори / informator.news

27 липня у Києві через хресну ходу, приурочену 1030 річниці хрещення Русі, утворилися масштабні затори на дорогах.

Про це пише "Інформатор".

Читайте також: В УПЦ МП заявили про зупинку автобусів із вірянами працівниками СБУ у Запоріжжі

Станом на 10:00 найбільший транспортний колапс виник у центрі столиці. Додамо, що Хрещатик закритий для усього транспорту.

Наразі автомобілі стоять у заторах біля станцій метро "Палац спорту", "Льва Толстого". Повністю "червоною" є розв'язка біля Бессарабської площі.

Також зупинився рух на вулиці Володимирській, Круглоуніверситетській, на бульварі Лесі Українки, Подолі (біля метро "Контрактова площа" і "Поштова площа"). "Стоїть" вулиця Івана Мазепи від Києво-Печерської Лаври і до вулиці Михайла Грушевського (на перехресті з Шовковичної). По вулиці Грушевського рух повністю заборонений.

Київ затори
Мапа проблемних для проїзду ділянок у столиці

Дуже повільно їдуть машини по Набережному шосе і вулиці Набережно-Хрещатицькій. Не бажано вибирати для проїзду і міст Патона, і міст Метро, оскільки у напрямку центру утворилися масштабні пробки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва. Від 6 ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту по вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевького, Володимирський узвіз та Паркова дорога.

Теги: Транспорт Хресна хода Річниця Хрещення Русі Новини Києва Дороги
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
сьогодні, 13:01 Курорт суворого режиму Крим: про "порожні" пляжі, ціни та настрої на півострові
Ірина Лаб'як 769
Венесуэльское будущее для России и Путина
сьогодні, 12:02 Венесуэльское будущее для России и Путина
Злой Одессит
Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
сьогодні, 11:01 Коли Україна почне сортувати сміття: що зміниться для населення і виробників
Тетяна Бучок 1089
Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
сьогодні, 10:00 Скнилівська трагедія – наймасштабніша за історію авіашоу: інфографіка
7596
Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
сьогодні, 09:01 Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів
Уляна Корицька
У Києві горить торговий центр: фото масштабної пожежі
 19 листопада 2017 , 17:54
"Побитими і сумними, плачемо під дверима": Київ вшанував пам'ять Кузьми
2 лютого 2015 , 22:09
У Києві чоловік погрожує здійснити самогубство на Мосту закоханих (оновлено)
 26 вересня 2017 , 17:22
Медики пояснили причину появи аномального смогу у Києві
 26 липня 2016 , 18:22
На лекторії WEGAME 3.0 виступить креативний директор студії The Farm 51
27 березня 2017 , 15:59
Склад журі WEGAME Awards поповнився новими учасниками
 23 березня 2017 , 15:37
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук