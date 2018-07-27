Київ зупинився у заторах через хресну ходу: з'явилась мапа із найбільш завантаженими ділянками

27 липня у Києві через хресну ходу, приурочену 1030 річниці хрещення Русі, утворилися масштабні затори на дорогах.

Про це пише "Інформатор".

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Станом на 10:00 найбільший транспортний колапс виник у центрі столиці. Додамо, що Хрещатик закритий для усього транспорту.

Наразі автомобілі стоять у заторах біля станцій метро "Палац спорту", "Льва Толстого". Повністю "червоною" є розв'язка біля Бессарабської площі.

Також зупинився рух на вулиці Володимирській, Круглоуніверситетській, на бульварі Лесі Українки, Подолі (біля метро "Контрактова площа" і "Поштова площа"). "Стоїть" вулиця Івана Мазепи від Києво-Печерської Лаври і до вулиці Михайла Грушевського (на перехресті з Шовковичної). По вулиці Грушевського рух повністю заборонений.



Мапа проблемних для проїзду ділянок у столиці

Дуже повільно їдуть машини по Набережному шосе і вулиці Набережно-Хрещатицькій. Не бажано вибирати для проїзду і міст Патона, і міст Метро, оскільки у напрямку центру утворилися масштабні пробки.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 липня, до 1030-ї річниці хрещення Київської Русі відбудеться хресна хода УПЦ МП, внаслідок чого перекриють центр Києва. Від 6 ранку і до 16:30 у центрі столиці буде перекрито рух транспорту по вулицях Трьохсвятительська, Хрещатик, Грушевького, Володимирський узвіз та Паркова дорога.