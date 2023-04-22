Чоловік у повінь вирішив ризикнути й "вийти" на воду: його ледь врятували

У Київській області, де вирує повінь, чоловік вирішив провести дозвілля на своєму човні. Проте плавзасіб пробився, а чоловік залишився сам посеред води.

Правоохоронці вирушили на місце інциденту та врятували чоловіка. Вони попросили місцевого мешканця з човном доправити відпочивальника на берег.

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Що відомо про історію чоловіка, який вирішив "вийти" на воду

Правоохоронці відзначили, що чоловік ризикнув "вийти" на воду й ледь не потонув.

Попри заборону, 32-річний житель села Глибоке вирішив провести дозвілля на човні, судно пробилось і затонуло. Чоловік самотужки зміг дістатися до острівця, почав кликати на допомогу,

– розповів начальник Нацполіції в Київській області.

Андрій Нєбитов додав, що на це миттєво відреагували патрульні Бориспільського управління поліції Київщини. Вони:

попросили місцевого мешканця з човном доправити чоловіка до берега;

одразу викликали швидку допомогу.

У той час на зміні працювали старший лейтенант поліції Олег Іваненко та підполковник поліції Валерій Теряник.

Чоловік "вийшов" на воду зі своїм човном, який пробився / Фото поліції Київщини

Негода на Київщині: коротко

15 квітня рівень води у Києві піднявся. Зокрема, рівень Дніпра зріс в Оболонському районі – там затопило парк "Наталка" та Оболонську набережну, де часто ходять мешканці столиці. Тоді ж пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий попередив про можливе підтоплення низьких ділянок садово-дачної забудови й присадибних ділянок, наближених до річищ Дніпра.

На Великдень на Київщині вода заблокувала дороги в селі Погреби. Буквально 17 квітня повідомили про підтоплення селище Іванків – там через руйнування дамби місцевого ставка у воді опинилась тимчасова переправа.

Рятувальники попередили, що масштабного й катастрофічного затоплення Києва не буде, адже наразі відбувається весняне водопілля – воно має бути кожного року. Начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков попередив, що пік води варто очікувати 18 – 28 квітня.

Голова Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов зауважив, що під час воєнного стану місцевим мешканцям заборонено пересуватись маломірними плавзасобами на водоймах.