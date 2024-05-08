На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури: 2 постраждалих
Джерело:Ігор Сапожко
Вночі 8 травня росіяни запустили по Україні "Шахеди", а також ракети. Відомо, що у Київській області виникло загоряння на цивільному об'єкті.
Пожежа після російської атаки спалахнула у Броварах – про це повідомив міський голова міста. Він також зазначив, що внаслідок ворожого терору є постраждалі.
Дивіться також Росіяни підняли свої ТУ-95 для атаки по Україні: що це за літаки та якими ракетами б'ють
Пожежа у Броварах
Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ракетної атаки та загоряння об'єкта цивільної інфраструктури є постраждалі. Зазначається, що пошкоджень зазнали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року.
В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні,
– написав Сапожко.
У КМВА раніше зазначали, що росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети на столицю заходили з кількох напрямків. Водночас ППО вдалося збити всі повітряні цілі у межах Києва.
Масована атака: останні новини
- У Міненерго повідомили, що під час масованої атаки ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Ворог спрямував озброєння на об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Міністерство закликало українців відповідально споживати електроенергію.
- Зокрема, після удару БпЛА по об'єкту енергетичної структури у Полтавській області, там спалахнула пожежа. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Під час масованого обстрілу Росія атакувала три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки.