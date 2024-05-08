На Київщині горить об’єкт цивільної інфраструктури: 2 постраждалих

Вночі 8 травня росіяни запустили по Україні "Шахеди", а також ракети. Відомо, що у Київській області виникло загоряння на цивільному об'єкті.

Пожежа після російської атаки спалахнула у Броварах – про це повідомив міський голова міста. Він також зазначив, що внаслідок ворожого терору є постраждалі.

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Пожежа у Броварах

Мер Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок ракетної атаки та загоряння об'єкта цивільної інфраструктури є постраждалі. Зазначається, що пошкоджень зазнали жінка 1952 року народження та чоловік 1990 року.

В стресовому стані та з пошкодженням кінцівок госпіталізовані до Броварської лікарні,

– написав Сапожко.

У КМВА раніше зазначали, що росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55, які випускав із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Ракети на столицю заходили з кількох напрямків. Водночас ППО вдалося збити всі повітряні цілі у межах Києва.

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