На підступах до Києва лунають вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Окупанти вкотре запустили "Шахеди" по Україні в кілька хвиль у ніч проти 11 лютого. Вибухи вже пролунали на Київщині. У регіоні працюють сили ППО.

Перед цим як в області, так і в столиці оголосили повітряну тривогу. За словами голови Київської МВА Сергія Попка, вона пов’язана із загрозою застосування "Шахедів".

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Що відомо про вибухи на Київщині

Про вибухи повідомили місцеві телеграм-канали. Згодом цю інформацію підтвердили у Київській ОВА та Київській МВА. Також місцева влада заявила про роботу ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– заявили у Київській ОВА.

Крім того, в Київській ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – додали чиновники.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, ППО працює на підступах до Києва. Раніше Повітряні сили попереджали про рух "Шахедів" на Київщину з Черкащини. Згодом військові уточнили, що ворожі дрони рухаються у напрямку Білої Церкви. За даними моніторингових спільнот, "Шахеди" фіксують і в інших районах області.