На Київщині працює ППО: Росія атакує "Шахедами"
Джерело:КОВА
Київська обласна військова адміністрація повідомила про роботу ППО на Київщині увечері 30 грудня. Що відомо – розкаже 24 Канал.
Під час тривоги пізно ввечері 30 грудня у Київській області пролунали вибухи. Перебувайте в укриттях!
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Що відомо про роботу ППО на Київщині
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників,
– написали в КОВА.
Також там закликали не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Тривогу в області оголосили о 23:33 – спершу мовилося про ракетну небезпеку, утім, пізніше в Повітряних силах написали, що ударні дрони, запущені по Україні, змінили траєкторію. Незабаром моніторингові канали написали, що у районі Білої Церкви зафіксували "Шахед".
На 23:59 дрони летять у таких напрямках:
- у південно-західній частині Вінниччини (Крижопільський район), курсом на захід;
- БпЛА на Хмельниччині, курс західний;
- друга група БпЛА з Хмельниччини курсом на Чернівецьку область.
24 Канал стежить за перебігом подій і буде оперативно повідомляти про нові загрози. Усе, що відомо про атаку по Україні в ніч з 30 на 31 грудня, збираємо у цьому матеріалі.
Росія атакувала центр Харкова, у столиці є новий загиблий
- У суботу 30 грудня окупанти обстріляли центр Харкова та околиці. В центрі влучили в готель, де зупинялися іноземні журналісти, і житловий будинок. Є поранені.
- А у Києві, на жаль, зросла кількість загиблих після атаки 29 грудня. Тепер жертв ракетного удару 17. Рятувальники досі розбирають завали.