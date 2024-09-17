На Київщині пролунали вибух: ворог продовжує атакувати "Шахедами"

Росія знову запустила по Україні "Шахеди" у ніч проти 17 вересня. На Київщині працювала ППО по ворожих дронах.

Про вибухи на Київщині повідомляли місцеві телеграм-канали та моніторингові ресурси, пише 24 Канал. Також про рух "Шахедів" на Київщину попереджали Повітряні сили.

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Що відомо про вибухи на Київщині

Тривогу в області оголосили приблизно о 12 ночі. Згодом Повітряні сили повідомили, що одна група "Шахедів" на Київщині рухається курсом на Бровари. А друга заходить в область із Сумщини.

Приблизно в 0:30 київські телеграм-канали та моніторингові ресурси заявили, що в області працювала ППО по "Шахедах". Водночас у Повітряних силах зазначили, що з боку Борисполя "Шахед" рухається на Київ. Через це у столиці також оголосили повітряну тривогу.

В 0:45 моніторингові ресурси заявили, що на Київщині дорозвідка. Натомість"Шахеди" лишилися лише на Сумщині.

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації ані про роботу ППО, ані про відсутність "Шахедів" на Київщині. Тому залишайтеся в укриттях до відбою – це збереже Вам життя.

Минулої ночі ворог також атакував "Шахедами" Київ і область. У повітряному просторі навколо столиці сили ППО знищили майже два десятки ворожих дронів. На щастя, у Києві без постраждалих і руйнувань. Натомість в області внаслідок падіння уламків пошкоджень зазнало кілька будівель і автомобілів. Також виникли загоряння трави та лісової підстилки. На жаль, поранень зазнала жінка, її було госпіталізовано.

Цієї ж ночі, окрім Києва та області, ворог ударив "Шахедами" по Сумах і Конотопу.