На Київщині уламки ракети впали в одному з районі: попередньо є постраждалі
Джерело:КОВА
Ввечері 30 червня російські війська в черговий раз намагалися атакувати Київську область ракетами. Уламки ворожих ракет впали на території одного з районів області.
Про наслідки ракетної атаки на Київщину розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.
Читайте також Повітряні сили повідомили про ймовірно крилату ракету з Півдня
На Київщині 30 червня пролунали вибухи
За даними КОВА, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.
Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель,
– повідомив Руслан Кравченко.
Він додав, що на місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та "швидкі". Подальша інформація наразі уточнюється.
Очільник ОВА також звернувся до жителів Київщини і закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку щодо різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Російські війська вдарили по центру Харкова
- Вдень 30 червня окупанти вкотре завдали авіаудару по Харкову. Ворожий снаряд влучив майже в центр міста. Внаслідок атаки пошкоджено термінал "Нової пошти" й автопарк.
- Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинув один 40-річний чоловік, ще 10 осіб – отримали поранення. Серед постраждалих є також 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки ще 7 осіб, які були на місці, де влучила російська авіабомба.
- Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблого чоловіка. Також президент наголосив, що російські авіаудари – це "одна з ключових основ путінської здатності воювати". Він закликав партнерів до рішучих дій, щоб українські захисники могли протидіяти ворожим КАБам.