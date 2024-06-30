На Київщині уламки ракети впали в одному з районі: попередньо є постраждалі

Ввечері 30 червня російські війська в черговий раз намагалися атакувати Київську область ракетами. Уламки ворожих ракет впали на території одного з районів області.

Про наслідки ракетної атаки на Київщину розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

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На Київщині 30 червня пролунали вибухи

За даними КОВА, влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

Зафіксовані падіння уламків на території одного з районів області. Є інформація про постраждалих та пошкодження будівель,

– повідомив Руслан Кравченко.

Він додав, що на місця падінь уламків виїхали всі оперативні служби та "швидкі". Подальша інформація наразі уточнюється.

Очільник ОВА також звернувся до жителів Київщини і закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Російські війська вдарили по центру Харкова

Вдень 30 червня окупанти вкотре завдали авіаудару по Харкову. Ворожий снаряд влучив майже в центр міста. Внаслідок атаки пошкоджено термінал "Нової пошти" й автопарк.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинув один 40-річний чоловік, ще 10 осіб – отримали поранення. Серед постраждалих є також 8-місячна дитина. Окрім того, тривають пошуки ще 7 осіб, які були на місці, де влучила російська авіабомба.

Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблого чоловіка. Також президент наголосив, що російські авіаудари – це "одна з ключових основ путінської здатності воювати". Він закликав партнерів до рішучих дій, щоб українські захисники могли протидіяти ворожим КАБам.