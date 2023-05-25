На трасі Київ – Харків вибухнув бензовоз: водій загинув, виникла масштабна пожежа

У Київській області в четвер, 25 травня, сталася жахлива ДТП. На автодорозі Київ – Харків перекинувся бензовоз.

На місці аварії почалася пожежа. Відповідні відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.

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На Київщині загорівся бензовоз

На опублікованих кадрах можна побачити, що бензовоз перекинувся на трасі, а згодом – вибухнув і розпочалась сильна пожежа.

Наслідки пожежі внаслідок аварії / фото поліції, ДСНС

У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила інформацію про загоряння бензовозу на трасі.

"На місці працюють наші підрозділи. Про постраждалих чи жертв ніякої інформації немає, оскільки пожежу ще гасять", – зазначила Рубан.

Згодом у ДСНС розповіли, що аварія сталася на 63-км траси Київ – Харків поблизу села Бзів. Бензовоз з'їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином. На місці події загинув водій бензовозу.

Пожежу було локалізовано о 13:05 та повністю ліквідовано о 13:40. На місці події працювало 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.

Що кажуть у поліції

У поліції Київщини повідомили, що трагедія сталась близько 12 години на автодорозі Харків – Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини.

Під час руху машина втратила курсову стійкість та з'їхала в кювет, сталось займання. Там зазначили, що водій загинув унаслідок вибуху бензовоза.

Пожежа на трасі Київщини: дивіться відео

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