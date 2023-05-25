На трасі Київ – Харків вибухнув бензовоз: водій загинув, виникла масштабна пожежа
У Київській області в четвер, 25 травня, сталася жахлива ДТП. На автодорозі Київ – Харків перекинувся бензовоз.
На місці аварії почалася пожежа. Відповідні відео оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
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На Київщині загорівся бензовоз
На опублікованих кадрах можна побачити, що бензовоз перекинувся на трасі, а згодом – вибухнув і розпочалась сильна пожежа.
Наслідки пожежі внаслідок аварії / фото поліції, ДСНС
У коментарі 24 Каналу речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан підтвердила інформацію про загоряння бензовозу на трасі.
"На місці працюють наші підрозділи. Про постраждалих чи жертв ніякої інформації немає, оскільки пожежу ще гасять", – зазначила Рубан.
Згодом у ДСНС розповіли, що аварія сталася на 63-км траси Київ – Харків поблизу села Бзів. Бензовоз з'їхав у кювет, де сталося загорання 15-кубової ємності з бензином. На місці події загинув водій бензовозу.
Пожежу було локалізовано о 13:05 та повністю ліквідовано о 13:40. На місці події працювало 36 рятувальників та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється.
Що кажуть у поліції
У поліції Київщини повідомили, що трагедія сталась близько 12 години на автодорозі Харків – Київ, біля населеного пункту Бзів, що в Броварському районі Київщини.
Під час руху машина втратила курсову стійкість та з'їхала в кювет, сталось займання. Там зазначили, що водій загинув унаслідок вибуху бензовоза.
Пожежа на трасі Київщини: дивіться відео
Масштабні пожежі в Україні: останні новини
- 21 травня у Києві спалахнула масштабна пожежа. Стовп густого чорного диму піднявся над містом. Так, у Солом'янському районі Києва загорілася відкрита територія. Рятувальники прибули на місце події та ліквідували наслідки.
- 20 травня у районі житлового масиву "Позняки" у Києві сталася пожежа. Густий стовп чорного диму було видно у різних районах міста.
- 19 травня у Києві помітили густий стовп диму над торговим центром "Республіка" у Голосіївському районі. У ДСНС заявили, що інформація щодо пожежі не надходила. Разом з тим, анонімні джерела стверджували, що горіли побутові приміщення.
- Також нещодавно в районі Гідропарку сталася пожежа на відкритій території. У ДСНС повідомили, що загоряння сталося на площі 25 квадратних метрів з розповсюдженням на ресторан.
- Також раніше мережею поширювалась інформація, що спалахнула пожежа біля телевежі у столиці нашої держави. Згодом це підтвердили в ДСНС Київської області. Речниця Державної служби України з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага розповіла, що це горіло сміття на території, що має площу близько 20 "квадратів".