На Київщині біля річки зник 9-річний хлопчик: його тіло знайшли у воді

У селі Городище поблизу річки зник 9-річний хлопчик. Дитину розшукували кілька годин, але, на жаль, виявили загиблим у воді.

Повідомили про зникнення у суботу, 15 липня, близько о 16:50. На пошуки малолітнього залучені поліцейські Київської області, працівники ДСНС та небайдужі громадяни.

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Тіло хлопчика знайшли у річці

Трагедія сталася на березі річки Рось у селі Городище. Саме там хлопчика бачили востаннє. Після цього надійшло повідомлення про зникнення.

Ймовірно, дитина пішла купатися у річку, оскільки його речі виявили на березі. Як повідомили правоохоронцям, хлопчик був одягнений у сірі плавки.

Пошуки тривали кілька годин. На жаль, дитину знайшли загиблою у річці.

Водолази виявили тіло дитини за 12 метрів від берега. Поліцейські Київщини документують наслідки нещасного випадку,

– повідомили у поліції.

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