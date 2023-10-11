Київський апеляційний суд залишив Шуфрича під вартою

Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич залишиться під вартою. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.

Нардеп залишатиметься під вартою до 15 листопада 2023 року. Також проросійський політик не зможе внести заставу.

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Апеляцію мали розглянути ще 21 вересня, втім суд переніс засідання, оскільки не отримав необхідних матеріалів, тому засідання перенесли на 11 жовтня. Крім того, у залі суду Шуфричу дозволили сидіти поруч з адвокатами.

На засіданні у середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію адвокатів й залишив у силі рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу.

Залишити без змін (запобіжний захід – 24 Канал). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення,

– оголосив суддя рішення.

Печерський районний суд 15 вересня відправив проросійського нардепа під варту без альтернативи внесення застави. Після оголошення суддівського рішення на Шуфрича одягли наручники й вивели з зали суду. Адвокати нардепа заявили, що будуть подавати апеляцію й збираються оскаржувати обраний запобіжний захід.

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