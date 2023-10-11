Київський апеляційний суд залишив Шуфрича під вартою
Підозрюваний у державній зраді Нестор Шуфрич залишиться під вартою. Таке рішення ухвалив Київський апеляційний суд.
Нардеп залишатиметься під вартою до 15 листопада 2023 року. Також проросійський політик не зможе внести заставу.
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Апеляцію мали розглянути ще 21 вересня, втім суд переніс засідання, оскільки не отримав необхідних матеріалів, тому засідання перенесли на 11 жовтня. Крім того, у залі суду Шуфричу дозволили сидіти поруч з адвокатами.
На засіданні у середу, 11 жовтня, Київський апеляційний суд відхилив апеляцію адвокатів й залишив у силі рішення Печерського суду щодо запобіжного заходу.
Залишити без змін (запобіжний захід – 24 Канал). Подані апеляційні скарги адвокатів залишити без задоволення,
– оголосив суддя рішення.
Печерський районний суд 15 вересня відправив проросійського нардепа під варту без альтернативи внесення застави. Після оголошення суддівського рішення на Шуфрича одягли наручники й вивели з зали суду. Адвокати нардепа заявили, що будуть подавати апеляцію й збираються оскаржувати обраний запобіжний захід.
Справа Шуфрича: головне
- Уранці 15 вересня до будинку Нестора Шуфрича з обшуками прийшла Служба безпеки України. Як повідомили у відомстві, візит до нардепа у селище Козин стосується справи щодо російської шпигунської мережі, яку створив співробітник ФСБ Владімір Сівкович.
- Під час обшуків у Шуфрича знайшли чимало предметів "русского міра". Серед статків у мільйони доларів були георгіївські стрічки, двоголові російські орли, різноманітні ордени. Ба більше, серед усього мотлоху знайшли й схему автономії для Донецької та Луганської областей.
- Після цього СБУ повідомила Шуфричу про підозру у державній зраді. За даними слідства, проросійський нардеп постійно поширював наративи держави-агресора, проводив підривну діяльність проти України, дискредитував діяльність влади та службових органів, підтримував ідеї проросійського розвитку України. Крім того, нардеп продовжував підтримувати Росію й після окупації частини українських територій.