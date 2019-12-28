23:07
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Серйозна скарга від Путіна. Росія проти смайликів
      Вєсті Кремля
      20:29, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський кинув виклик Кличку. Чому сумує Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      Суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну

      347 Читать новость на русском
      Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 ексберкутівців: їх готують до обміну / Соцмережі

      Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Їх звинувачують у розстрілах людей на Майдані, які сталися в лютому 2014 року. Зауважимо, що усіх колишніх спецпризначенців мають 29 грудня обміняти на українських полонених.

      Так, ексберкутівцям Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

      Важливо! Справа ексберкутців: під СІЗО збираються активісти

      Як суддя зачитувала рішення щодо ексберкутівців: відео 

      Крім того, під особисте зобов’язання вийшли Олександр Маринченко (був під цілодобовим домашнім арештом) і Сергій Тамтура (перебував нічним домашнім арештом.

      Після того, як суддя оголосила рішення, у залі почали кричати: "Вбивці". 

      Зауважимо, що Маринченка та Тамтуру вже вивезли з Апеляційного суду до Лук’янівського СІЗО. Тим часом, там зібралися активісти, які мають намір блокувати вивіз на обмін усіх п'ятьох ексберкутівців. 

      Як вивозили колишніх "беркутівців" із будівлі Апеляційного суду: відео 

      Зверніть увагу! Прокурорів, які роками працювали над справою ексберкутівців про розстріли на Майдані, замінили

      Що відбувалося у суді до рішення

      Під час засідання прокурори підтвердили, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Зокрема, прокурор Сергій Куций зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів. Також прокурори просили змінити запобіжний захід колишнім "беркутівцям", бо ті перебувають у списках на обмін.


      Рішення ГПУ про включення ексберкутівців на обмін / Фото 24 каналу

      Натомість сім'ї Героїв Небесної Сотні виступили категорично проти їхнього обміну. Також вони вимагають негайних пояснень від Рябошапки щодо заміни прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану.

      Загалом унаслідок кривавих подій Євромайдану, а саме розстрілу людей на вулиці Інститутській у 2014 році загинули 48 осіб і 80 зазнали поранень. 

      Радимо ознайомитися! Обмін полоненими: три негативні наслідки для України

      Нацбанк викупив абсолютно рекордні 1,5 мільярда доларів: що це означає
      сьогодні
      8650
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Апеляційний суд Києва Новини Києва Судді Революція Гідності Беркут Обмін полоненими Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:03 Головні новини 28 грудня: закони Зеленського, списки на обмін, відставка голови АРМА
      Ірина Кошанська 850
      сьогодні , 21:42 Українці Підручний та Меркушина посіли друге місце на Різдвяній гонці з біатлону: результати
      Ігор Саджениця 565
      сьогодні , 17:00 Як вилікувати геморой: поради лікаря
      7805
      сьогодні , 19:41 ДАБІ отримала шанс на перезавантаження
      257
      сьогодні , 19:01 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 575
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук