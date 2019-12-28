Суд відпустив ексберкутівців з-під арешту: їх готують до обміну

Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання п'ятьох колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут". Їх звинувачують у розстрілах людей на Майдані, які сталися в лютому 2014 року. Зауважимо, що усіх колишніх спецпризначенців мають 29 грудня обміняти на українських полонених.

Так, ексберкутівцям Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.

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Крім того, під особисте зобов’язання вийшли Олександр Маринченко (був під цілодобовим домашнім арештом) і Сергій Тамтура (перебував нічним домашнім арештом.

Після того, як суддя оголосила рішення, у залі почали кричати: "Вбивці".

Зауважимо, що Маринченка та Тамтуру вже вивезли з Апеляційного суду до Лук’янівського СІЗО. Тим часом, там зібралися активісти, які мають намір блокувати вивіз на обмін усіх п'ятьох ексберкутівців.

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Що відбувалося у суді до рішення

Під час засідання прокурори підтвердили, що колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", обвинувачені у розстрілах на Майдані, перебувають у списках на обмін. Зокрема, прокурор Сергій Куций зачитав лист генпрокурора Руслана Рябошапки, в якому він вимагає звільнити обвинувачених зі слідчих ізоляторів. Також прокурори просили змінити запобіжний захід колишнім "беркутівцям", бо ті перебувають у списках на обмін.



Рішення ГПУ про включення ексберкутівців на обмін / Фото 24 каналу

Натомість сім'ї Героїв Небесної Сотні виступили категорично проти їхнього обміну. Також вони вимагають негайних пояснень від Рябошапки щодо заміни прокурорів у справі про розстріл активістів Євромайдану.

Загалом унаслідок кривавих подій Євромайдану, а саме розстрілу людей на вулиці Інститутській у 2014 році загинули 48 осіб і 80 зазнали поранень.

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