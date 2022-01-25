У Кличка забрали частину повноважень: що прийняв уряд на позачерговому засіданні

Уряд України зібрався на позачергове засідання 24 січня. Одним з рішень Кабміну стала зміна порядку призначення голів РДА в Києві та Севастополі.

Згідно зі змінами, тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр. Призначає на ці посади президент України за поданням глави уряду.

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Зміни стосуються Києва та Севастополя

Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України,

– мовиться у постанові.

Зазначимо, що до цього у Києві та Севастополі голову районної держадміністрації призначав на посаду та звільняв з посади президент. Подання кандидатур здійснював Кабінет Міністрів, а пропозиції вносили голова Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.

Ще одне рішення Кабміну – ратифікація угоди з Британією

Також на засіданні уряд прийняв розпорядження подати на ратифікацію Верховною Радою угоду між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії. Мовиться про офіційну кредитну підтримку розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.

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