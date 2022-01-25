У Кличка забрали частину повноважень: що прийняв уряд на позачерговому засіданні
Джерело:Кабмін
Уряд України зібрався на позачергове засідання 24 січня. Одним з рішень Кабміну стала зміна порядку призначення голів РДА в Києві та Севастополі.
Згідно зі змінами, тепер кандидатури на голів РДА у столиці пропонуватиме на розгляд не міський голова, а прем'єр-міністр. Призначає на ці посади президент України за поданням глави уряду.
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Зміни стосуються Києва та Севастополя
Голова обласної, Київської та Севастопольської міської, районної у Києві та Севастополі держадміністрації призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за поданням Кабінету Міністрів України згідно з пропозиціями прем’єр-міністра України,
– мовиться у постанові.
Зазначимо, що до цього у Києві та Севастополі голову районної держадміністрації призначав на посаду та звільняв з посади президент. Подання кандидатур здійснював Кабінет Міністрів, а пропозиції вносили голова Київської та Севастопольської міських держадміністрацій відповідно.
Ще одне рішення Кабміну – ратифікація угоди з Британією
Також на засіданні уряд прийняв розпорядження подати на ратифікацію Верховною Радою угоду між урядами України, Великої Британії та Північної Ірландії. Мовиться про офіційну кредитну підтримку розвитку спроможностей Військово-морських сил ЗСУ.
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- На початку січня ЗМІ повідомили, що у грудні відбулась зустріч президента Зеленського та Віталія Кличка.
- Під час неї політики начебто обмінялись кількома проханнями. Мовилось, зокрема, про законопроєкт про столицю та майбутні президентські вибори.
- Сам Кличко свою зустріч з президентом не підтвердив.
- Раніше мер Києва розмовляв з главою держави у жовтні 2021 року.
- У червні 2021 року Кличко наголосив, що Зеленському хтось неправильно доносить інформацію і що він – не ворог президента.