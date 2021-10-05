Кличко оцінив можливість політичного союзу з Разумковим і Гройсманом
Джерело:"РБК-Україна"
У парламенті триває процедура відкликання спікера. Ініціатори – фракція "Слуга народу". В умовах віддалення Разумкова від президентської партії, заговорили про його можливе об'єднання з іншими політсилами. Віталій Кличко повідомив, чи можливий союз з Разумковим.
Про це мер Києва розповів в інтерв'ю. Питання стосувалось об'єднання не лише з Разумковим, а й з експрем'єром Володимиром Гройсманом.
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З Разумковим та Гройсманом – нормальні політичні відносини
Кличко наголосив, що із Разумковим і з лідером "Української стратегії" у нього нормальні робочі відносини. Міський голова столиці запевнив, що він – людина неконфліктна і тому навіть радий, що у нього нема ворогів та людей, з якими він би не міг комунікувати.
З усіма людьми, яких ви перерахували (Гройсман та Разумков – 24 канал), у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати,
– розповів Кличко.
У Раді розпочалась процедура відкликання Разумкова
Зазначимо, що 4 жовтня у Верховній Раді офіційно розпочалась процедура відкликання спікера Дмитра Разумкова. Проте цього тижня, за словами голови парламент, зняти його з посади не дозволяє регламент.
Політик не виключає, що у нього можуть спробувати забрати і депутатський мандат. Хоча закон це виключає, наголосив Разумков, "у нас різне буває".
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Що відомо про відкликання Разумкова з посади спікера
- Конфлікт між керівництвом фракції "Слуга народу" набрав оборотів під час розгляду антиолігархічного законопроєкту.
- Разумков направив документ на розгляд Венеційської комісії під час першого читання.
- Закон проголосували тоді, коли Разумков був на самоізоляції.
- 30 вересня Давид Арахамія подав звернення щодо відкликання Разумкова. Спочатку – від імені фракції, згодом – від себе, як нардепа.
- У Трускавці, де проводили виїзне засідання "Слуги народу", назбирали достатньо підписів для старту процедури.
- За інформацією ЗМІ, єдиною кандидатурою на заміну Разумкова є Руслан Стефанчук.