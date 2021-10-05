Кличко оцінив можливість політичного союзу з Разумковим і Гройсманом

У парламенті триває процедура відкликання спікера. Ініціатори – фракція "Слуга народу". В умовах віддалення Разумкова від президентської партії, заговорили про його можливе об'єднання з іншими політсилами. Віталій Кличко повідомив, чи можливий союз з Разумковим.

Про це мер Києва розповів в інтерв'ю. Питання стосувалось об'єднання не лише з Разумковим, а й з експрем'єром Володимиром Гройсманом.

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З Разумковим та Гройсманом – нормальні політичні відносини

Кличко наголосив, що із Разумковим і з лідером "Української стратегії" у нього нормальні робочі відносини. Міський голова столиці запевнив, що він – людина неконфліктна і тому навіть радий, що у нього нема ворогів та людей, з якими він би не міг комунікувати.

З усіма людьми, яких ви перерахували (Гройсман та Разумков – 24 канал), у мене нормальні робочі та людські відносини. Питання в тому, наскільки в політичній парадигмі ми можемо знайти синергію, щоб співпрацювати,

– розповів Кличко.

У Раді розпочалась процедура відкликання Разумкова

Зазначимо, що 4 жовтня у Верховній Раді офіційно розпочалась процедура відкликання спікера Дмитра Разумкова. Проте цього тижня, за словами голови парламент, зняти його з посади не дозволяє регламент.

Політик не виключає, що у нього можуть спробувати забрати і депутатський мандат. Хоча закон це виключає, наголосив Разумков, "у нас різне буває".

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