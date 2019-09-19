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      Кличко визнав свою політичну неспроможність, – депутат Київради

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      Мер Києва Віталій Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київську міську раду та призначити у столиці дострокові вибори. Депутат групи "Київська команда" Юрій Вахель вважає, що цими діями він визнав свою "політичну неспроможність та політичне банкрутство".

      Таку думку депутат Київради висловив в прямому ефірі 24 каналу.

      До теми: У "Слузі народу" хочуть ініціювати дострокові вибори у Києві

      19 вересня Кличко повідомив, що кворуму для роботи Київради немає. На засідання зареєструвалось лише 38 депутатів із 120. Варто зазначити, що Київрада фактично припинила працювати ще з грудня 2018 року.

      Вахель наголосив, що депутати та громада не вірять Кличкові. Тому мер і пішов шляхом ініціювання розпуску Київради – закон про місцеве самоврядування дає йому таке право.

      Політик також розповів, що був серед тих депутатів, які не з'явилися 19 вересня в Київраді. Він пояснив, що це – своєрідна форма протесту проти спроби протягнути небезпечні для міста рішення. Мовиться про комерційні питання, які стосуються комунального майна, землі та грошей. 

      Візьмемо, наприклад, Шулявський шляхопровід. Будівництво не відбувається, всі стоять у заторах. Гроші вже майже всі витратили, але нам кажуть "дайте ще", 
      – зазначив він.

      За словами Вахеля, належну правову оцінку ситуації нададуть правоохоронці, до них уже звернулися з цього приводу. До того ж, наскільки відомо Вахелю, повинна бути й перевірка з боку уряду.

      У відповідь про загрозу зриву опалювального сезону у столиці, політик наголосив, що спеціально перевіряв: цієї теми у порядку денному Київради на сьогоднішнє засідання не було. Тож, на думку депутата, мер та його команда часто грішать перед киянами, маніпулюючи на чутливих темах.

      До слова, у "Слузі народу" вже відреагували на бажання Кличка розпустити Київську міську раду. Як заявив заступник голови фракції Олександр Корнієнко, в Раді чекають офіційного звернення. Адже усні заяви мера не можуть бути предметом обговорення у Верховній Раді.

      Коротко про ситуацію з КМДА

      Ще у липні 2019 року керівник Офісу Президента Андрій Богдан запропонував звільнити Віталія Кличка з посади керівника Київської міської державної адміністрації. Уряд Володимира Гройсмана це питання розглядати відмовився.

      Однак вже новий Кабінет Міністрів схвалив подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА 4 вересня і тоді ж скерував відповідний документ до Офісу Президента. Того ж дня в КМДА опублікували звернення голів фракцій Київради до Зеленського з проханням знову призначити Кличка на посаду голови міськдержадміністрації.

      Наступного дня низка депутатів заявила, що документ за підписом "голів фракцій" з проханням перепризначити Кличка не узгоджувався у фракціях, є маніпуляцією, і вони її не підтримують.

      12 вересня Віталій Кличко заявив, що починає консультації з головами депутатських фракцій та груп Київської міської ради щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

      Що відомо про законопроєкт "Про столицю"?9 вересня заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про плани оновити закон "Про столицю". З його слів, ведеться робота над тим, щоб Києву повернули самоврядування. Нардеп також пообіцяв, що до обговорення нового законопроєкту буде активно залучатися громадськість.

      Верховна Рада може ухвалити законопроєкт "Про столицю" ​в найближчі два місяці, після чого, за задумом влади, протягом 60 днів призначать вибори мера столиці. Відтак позачергові місцеві вибори у Києві можуть відбутися ще до кінця 2019 року, а саме – 8 грудня.

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      Теги: Новини України Новини політики Віталій Кличко Київрада Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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