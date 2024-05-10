Помпезність була "сіруватою", – Клочок сказав, як Путін використав 9 травня у 2024 році

Парад до "дня пабєди" у Москві намагалися зробити помпезним, але нічого не вийшло. Уся Росія поступово скочується в "сіру" масу.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що увесь цей шабаш був надзвичайно "сірим". Видно, що Росія послідовно скочується до повного авторитаризму та ізоляції.

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Кремль не зміг продемонструвати нічого нового. Вони знову роблять одне й те саме.

Помпезність була "сіруватою". Та й погода не сприяла веселому настрою тих, хто був там. І загалом Путін не зміг внести нічого нового,

– сказав Клочок.

Жодного прогресу немає

Як наголосив Клочок, Росії вже навіть складно продемонструвати хоча б якийсь прогрес у сфері нової військової техніки. Якщо раніше вони тягали свою "Армату", то цього разу був єдиний Т-34. У них все поступово перетворюється у "сіру" масу.

Він там себе оточує справжніми чи вдаваними ветеранами. Це ні на кого вже не справляє враження. Традиційність. Буденність. Скручування в "сіре". Багато фотозвітів з параду засвідчують, що прогресу, на щастя, там немає,

– підкреслив Клочок.

Парад до 9 травня в Москві: коротко