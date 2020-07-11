Одеські популярні клуби продовжують працювати після 23:00, порушуючи карантинні обмеження. А відвідувачі розважаються без масок та не дотримуються дистанції.

Правоохоронці за час проведення рейдів, які почались з 25 травня, склали 152 адміністративних протоколів за порушення карантину в таких закладах. Про це розповів голова одеської поліції Олег Бех під час брифінгу, пише 24 канал.

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За інформацією видання місцевого видання "Пушкінська", серед порушників – популярні нічні клуби на узбережжі Park Residence, "Ібіца", "Ітака", "Вестерн", Red Line і ресторан Solo.

Різні телеграм-канали публікують відео з величезним скупченням людей без масок та дотримання дистанції в розважальних закладах. Ба більше, в клубі "Ібіца" засвітився популярний хореограф Влад Яма, який святкував 10 липня свій день народження.

Голова одеської поліції також повідомив, що відвідувачів закладів за порушення заборон штрафують рідко, зазвичай карають адміністраторів та персонал.