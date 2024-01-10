Завдання одне: військовий експерт назвав головну мету Сил оборони на 2024 рік

Німецьке видання Welt зробило прогноз, що навесні Україна може почати новий наступ на Півдні з вектором на Крим. За оцінкою газети, це може статися у найближчі кілька місяців після отримання F-16 від партнерів.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснив 24 Каналу, без чого неможливий український наступ на Південному напрямку. Він назвав два основні завдання ЗСУ на 2024 рік.

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Чи можливий наступ на Півдні

Зазначається, що від українського плацдарму на лівому березі Херсонської області до півострова – близько 70 кілометрів. Тобто відстань пострілу HIMARS. Однак Грабський зауважив, що не можна забувати про ширину Дніпра. Адже для того, щоб здійснювати наступ необхідно забезпечити плацдарм відповідних розмірів, чого Україна на сьогодні не має, й передислокувати на нього відповідну кількість військ.

Навіть зараз, ведучи бої на лівобережжі у складі корпусу морської піхоти, ЗСУ не можуть забезпечити перевагу над противником на Південному напрямку. А без переваги над противником не можна говорити про наступальні операції,

– мовив військовий експерт.

За його словами, навіть якщо Україні передадуть 50 літаків F-16 не слід забувати, що вороже повітряне угрупування, яке діє на україно-російському фронті, складається з 320 літаків й приблизно 290 гелікоптерів.

Попри це, наші військові можуть проводити операції на лівому березі Дніпра та вперто тримають там позиції. Бійці ЗСУ утримують так звану сіру зону, з якої можуть проводити рейдові операції проти комунікації противника.

Коли мова йде про перерізання так званого сухопутного коридору, то немає значення, де він буде перерізаний. Наше завдання – ліквідувати Південний фронт та зробити передумови для ізоляції Криму. Саме такими рейдовими діями, знищуючи комунікації противника та елементи оборони, ми можемо цього досягти,

– зазначив Грабський.

Проведення рейдових операцій – це цілком ймовірний розвиток подій. Проте на думку військового експерта, краще утриматися від такого поняття як проведення наступальної операції.

"Не забуваймо про водну перешкоду, можливість накопичення сил, наявні ресурси й забезпечення аксіоматичних вимог наступальної операції. Без переваги у повітрі та без створення надійного повітряного щита для наших військ говорити про наступ трошки упереджено", – додав військовий експерт.

Яка оперативна ситуація на лівобережжі Херсонщини