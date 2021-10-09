Ключовий етап конкурсу з обрання голови САП зірвано, – Шабунін
Джерело:24 канал
Через відсутність кворуму 8 жовтня не відбулося засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП. Віталій Шабунін заявив, що зірвано "ключовий етап конкурсу з обрання голови САП".
Керівник громадської організації Центр протидії корупції пригадав, що у вересні Україна зобов'язалась найближчим часом обрати голову САП. Про це він заявив у дописі в фейсбуці.
Читайте більше Засідання комісії з обрання голови САП зірване через відсутність кворуму
У Центрі протидії корупції відреагували на зрив засідання з обрання глави САП
Глава ЦПК пригадав, що обрання глави САП було зафіксовано в спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.
Шабунін пояснив, що 9 жовтня мав відбутись "ключовий етап конкурсу – практичне завдання". Проте не з'явилися члени комісії – Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь. На думку керівника організації, це "єрмаківські" члени, які "контрольовані ОП (мовиться про Офіс Президента – 24 канал)".
Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста…
– заявив глава Центру протидії корупції.
Віталій Шабунін побоюється, що "зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США".Зверніть увагу! Конкурс на керівника САП стартував наприкінці січня 2021 року. У березні конкурсна комісія затвердила остаточний список 133 претендентів на керівні посади у відомстві. Тимчасовий очільник САП Максим Грищук не пройшов відбір на постійного керівника. Фіналістами стали Олександр Клименко – детектив НАБУ, та Андрій Синюк – прокурор в Офісі генерального прокурора.
Коротко про обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
- Після зустрічі в США Вололодимир Зеленський та Джо Байдена 1 вересня у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України.
- Там мовилось, що Україна планує "негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів".
- Засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП, 9 жовтня не відбулося. Причиною стала відсутність кворуму.
- У цей же день Євросоюз та США відреагували на затримку у виборі голови САП та закликали відбіркову комісію якомога швидше відновити роботу.
- У посольстві США назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими.