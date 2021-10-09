Ключовий етап конкурсу з обрання голови САП зірвано, – Шабунін

Через відсутність кворуму 8 жовтня не відбулося засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП. Віталій Шабунін заявив, що зірвано "ключовий етап конкурсу з обрання голови САП".

Керівник громадської організації Центр протидії корупції пригадав, що у вересні Україна зобов'язалась найближчим часом обрати голову САП. Про це він заявив у дописі в фейсбуці.

Читайте більше Засідання комісії з обрання голови САП зірване через відсутність кворуму

У Центрі протидії корупції відреагували на зрив засідання з обрання глави САП

Глава ЦПК пригадав, що обрання глави САП було зафіксовано в спільній заяві після зустрічі президента Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена.

Шабунін пояснив, що 9 жовтня мав відбутись "ключовий етап конкурсу – практичне завдання". Проте не з'явилися члени комісії – Олена Бусол, Андрій Гуджал та Євген Соболь. На думку керівника організації, це "єрмаківські" члени, які "контрольовані ОП (мовиться про Офіс Президента – 24 канал)".

Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста…

– заявив глава Центру протидії корупції.

Віталій Шабунін побоюється, що "зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США".

Коротко про обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

Після зустрічі в США Вололодимир Зеленський та Джо Байдена 1 вересня у Білому домі опублікували спільну заяву щодо стратегічного партнерства США та України.

Там мовилось, що Україна планує "негайно обрати нового спеціалізованого антикорупційного прокурора та притягнути до відповідальності корупціонерів".

Засідання комісії, яка повинна обрати керівника САП, 9 жовтня не відбулося. Причиною стала відсутність кворуму.

У цей же день Євросоюз та США відреагували на затримку у виборі голови САП та закликали відбіркову комісію якомога швидше відновити роботу.

У посольстві США назвали затримки у виборі голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури незрозумілими та невиправданими.