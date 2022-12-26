У КМДА закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги під час свят та нагадали про заборони
Джерело:КМДА
До новорічних свят залишилося менш як тиждень, і вповні реально, що окупанти не забудуть "привітати" українців у традиційній масованій терористичній їм манері. Тому у жодному разі не можна ігнорувати сповіщення про повітряну тривогу.
Про це нагадали гостям та мешканцям столиці й у міській владі Києва. А також наголосили, що попри свята необхідно суворо дотримуватися комендантської години.
До теми Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження діятимуть в областях України
Комендантська година діятиме й у новорічні свята
Так, у КМДА підкреслили, що з 23:00 до 05:00 суворо заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, адже у цей час діє комендантська година. Тому попри можливі святкування українцям потрібно планувати повернення додому заздалегідь, враховуючи обмеження та вимоги воєнного стану. Пересуватися ж Києвом під час комендантської години можна тільки з документом, який посвідчує особу та:
- на автомобілі, який має спецперепустку,
- або щоб прослідувати до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги.
Порушники комендантської години наражають себе на небезпеку та створюють конфліктні ситуації із правоохоронцями та силами оборони міста,
– підкреслили в КМДА.
Також влада міста нагадала, що метрополітен Києва працює у режимі перевезень до 22:00, а наземний громадський транспорт – до 22:30. Однак варто також пам'ятати, що під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються.Зверніть увагу! Перевірити детальну інформацію щодо закриття кожної станції метрополітену Києва можна за посиланням.
Заборона на піротехніку
Також у владі Києва наголосили, що у місті заборонено торгувати та використовувати піротехніку. На порушення цієї заборони реагуватимуть правоохоронці. Мовиться про:
- феєрверки,
- салюти,
- інші піротехнічні засоби.
Окремо нагадали українцям й про заходи безпеки під час відключень електрики, адже через неправильне використання свічок, газових пальників, пічного опалення та генераторів почастішали пожежі у столиці. А також наголосили, що фахівці радять обов’язково мати вдома вогнегасник.
Як користуватися свічками безпечно / Інфографіка 24 каналу
Новий рік та воєнний стан
- У КМДА також повідомили, що через війну та небезпеку обстрілів у Києві цього року не буде ніяких масових святкувань 31 грудня. Новорічні заходи дозволили проводити в дитячих садочках для діток, але виключно з дотриманням всіх умов безпеки, які сьогодні диктує час.
- У розвідці України повідомили, що свята можуть стати приводом для нових масованих обстрілів. Однак українські захисники готуються до цього.
- Цікаво, що на Росії бояться атаки українських безпілотників під бій курантів від ЗСУ. Боротися з ними загарбники планують методами часів Другої світової.