Не мають особливих характеристик: у чому перевага балістичних ракет із КНДР для росіян

Балістичні ракети КНДР не кращі за російські "Іскандери". Утім, вони мають одну перевагу безпосередньо для країни-агресорки.

Про неї 24 Каналу розповів експерт Defence Express Іван Киричевський. Мовиться про те, що північнокорейські ракети мають спрощену конструкцію.

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"Будь-яка ракета має бути масовою у виробництві, а не "аналогов нєтною". Той самий "Іскандер", де вже були спроби росіян перемудрити з його удосконаленням", – відзначив Киричевський.

Ракети від КНДР

Експерт нагадав, як у 2022 році росіяни "вдосконалювали" свої "Іскандери". Вони ставили теплові пастки, які мали б спрацьовувати в момент роботи українських Сил оборони, наприклад, зі "Стінгерів".

"Але зі "Стінгерів" ніхто стріляти не збирався. Бо це не та зброя проти балістичних ракет. Відповідно росіяни самі себе перехитрили, бо зробили дорожчим це виробництво. Відповідно не можна казати, що північнокорейські ракети мають якісь особливі характеристики щодо обходу протиракетних комплексівв", – сказав Киричевський.

Він додав, що тут питання в іншому – достатній кількості, наприклад, Patriot – їх треба більше. У свою чергу Україна могла б локалізувати у себе деяку інфраструктуру для їхнього виробництва.

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