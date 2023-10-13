"Удар по базах зла": КНДР погрожує вдарити по авіаносцю США біля Південної Кореї

У Північній Кореї вважають, що США можуть готувати ядерний удар по їхній території. Там обіцяють завдати його першими.

КНДР погрожує завдати ракетного удару по всіх стратегічних об'єктах США, які перебувають на Корейському півострові. Зокрема, мовиться про авіаносець "Рональд Рейган", який прибув до Південної Кореї.

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США хочуть напасти на КНДР

В авторитарній державі переконані, що візит авіаносця начебто означає, що США створюють ядерну загрозу, адже реалізація їхніх планів нападу досягла "найсерйознішого рівня".

Найпотужніший і найшвидший перший удар КНДР буде завдано засобам "розширеного стримування", а також по базах зла на Корейському півострові та навколо нього,

– мовиться в повідомленні.

Ядерна доктрина КНДР дозволяє застосовувати ядерну зброю не у відповідь, а превентивно.

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