Обмежено придатний до служби: адвокат розповів, що це означає

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні оголошена загальна мобілізація та воєнний стан. Усі військовозобов'язані особи мають пройти ВЛК, для того, щоб визначити ступінь придатності або непридатності до служби.

Андрій Топчій розкрив поняття обмеженої придатності до військової служби за різними статтями законодавства та зазначив, яким документом ця придатність регламентується. Зокрема, він навів приклад Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України.

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Що розповів юрист

Юрист зазначив, що згідно з Положенням про медичний огляд у Державній прикордонній службі України, особа була визнана обмежено придатною для військової служби.

Питання щодо обмеження тривалого фізичного навантаження прямо не встановлені вказаним Положенням. На відміну від Положення "Про військово-лікарську експертизу", по вищезазначеному Положенню Ви можете бути за пунктом "В" розкладу хвороб визнані обмежено придатними до військової служби у ДПСУ,

– пояснив Топчій.

Він також зауважив, що у разі, якщо людини визначили обмежено придатною до служби, то командир має самостійно визначити посаду людини з урахуванням вищезазначеного обмеження.

"Рекомендую звернутись до ВЛК з проханням визначення конкретного переліку посад, на яких Ви можете нести службу, враховуючи дані обмеження", – додав юрист.

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