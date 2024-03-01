У молодості не щастило: кого називають коханками Путіна

Російський диктатор Владімір Путін звик приховувати своє особисте життя. Відомо, що з дружиною він розлучився ще у 2013 році. Але навіть до того чутки про його коханок періодично з'являлися у ЗМІ.

У лютому 2023 року громадськість заговорила про нову фаворитку Путіна – 39-річну Катєріну Мізуліну. Голова фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, що очільник Кремля завжди виявляв бажання бути у товаристві жінок.

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З ким зустрічався Владімір Путін

"У молодості йому не щастило. Жіночу увагу він почав отримувати, коли став чиновником і далі рухався кар'єрними сходами", – розповіла Ольга Романова.

Вона додала, що одна з перших коханок диктатора – Світлана Кривоногих була прибиральницею. Ймовірно, саме ця жінка народила йому доньку. Її описують, як дуже красиву, але не настільки статусну, як хотів Путін для подальшого життя.

Після цього у його житті почали з'являтися різні чемпіонки, спортсменки, яких в очільника Кремля було досить багато. Тепер всі говорять про Мізуліну, або як її ще називають – "російську барбі". Ніхто не знає, які стосунки насправді пов'язують цю жінку з Путіним.

Так само як не можна однозначно говорити про гімнастку Аліну Кабаєву, але очевидно що вона подобалась так званому президенту Росії та неодноразово з ним фліртувала.

Путін постійно хизується своїм здоров'ям і формою. Навіть російські ЗМІ публікують його медичне обстеження, в якому написано, що стан його здоров'я нібито відповідає віку людини у 40 – 45 років,

– зауважила Романова.

Відтак зовсім не дивно, що очільник Кремля полюбляє різних жінок.

Що відомо про особисте життя Путіна