ЗСУ знищили майора-зрадника, який народився у Києві, а воював за росіян
Джерело:Анатолій Штефан
Українські військові вбили на фронті майора-зрадника, який перейшов на бік ворога і воював проти України. Він повернув свою зброю проти країни, в якій виріс, де вчився та служив.
ЗСУ ліквідували чергового колаборанта Романа Максименка, який довгий час служив в окупаційній поліції Криму. Після виходу на пенсію йому захотілось чи то "пригод", чи то грошей, і він подався найманцем у "Вагнер".
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Безславне життя та смерть колаборанта
Запроданець Роман Григорович Максименко народився в Києві 11 січня 1978 року. В 1995 році закінчив школу, а у 2001 закінчив Харківське вище авіаційне училище, після чого служив у Криму оператором, а потім начальником РЛС.
Після навчання та служби перебіжчик пішов працювати в сімферопольську міліцію слідчим-криміналістом. В січні 2023 року він пішов на пенсію. Через два місяці зрадник Максименко вирішив досягти дна колабораціонізму і підписав контракт із ПВК "Вагнер".
Коли йому запропонували бути інструктором в таборі підготовки, він відмовився і пішов особисто убивати українців. Навіть після того, як отримав професію сапера, він відмовився і від неї та вирішив стати командиром штурмової групи. Колаборант нещодавно був успішно "демобілізований" воїнами ЗСУ.
Зрадники України довго не живуть
- 10 березня низка телеграм-каналів поширили відео, на якому зображена парковка біля багатоповерхівки, на якій – знищений вибухом автомобіль. Зазначається, що у ньому перебував "поважний" "днрівець", експрацівник СБУ Ігор Циферов.
- Трохи раніше, в лютому в окупованому Бердянську Запорізької області ліквідували місцевого підприємця-колаборанта. Олександр Галій одним з перших пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
- А от на Великдень в окупованому Бердянську ліквідували організатора катівень, де знущалися з українців. Євгена Ананьєвського ліквідували за допомогою вибухового пристрою, закладеного під автомобіль.
- В Енергодарі ж взагалі стався випадок миттєвої карми. Зрадника, який погодився співпрацювати з ворогом, переїхав ворожий БТР.
- Російським чиновникам, до речі, теж краще не потикатись на українську землю. 13 травня 2024 року на окупованій частині України невідомі підірвали машину депутата Астраханської обласної думи Дениса Харитонова. У момент вибуху він перебував в авто.