Останнім часом активізувалися колаборанти, – Хлань про підготовку "референдуму" в Херсоні

У Пентагоні зазначили, що росія таки спробує приєднати нові захоплені території України. Це може трапитися найближчими тижнями.

Окупанти намагаються переконати українців, що їх ніхто не визволятиме. Про це для 24 каналу розповів Сергій Хлань – військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради.

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"Ми бачимо, що активізувалися саме колаборанти, які їздять по окупованій Херсонщині й проводять так звані зустрічі. Вони переконують людей, що Україна їх покинула, а ось є нова влада, яка про всіх піклуватиметься. Проте люди настільки їх ненавидять, що заявляють – допомога не потрібна і раніше жили добре", – сказав Хлань.

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За словами депутата, всі підготовчі дії, які проводять колаборанти з федеральною службою безпеки, херсонці сприймають різко. Зрадники навіть роблять соціологічні опитування, але люди однозначно висловлюються проти "руского міра".

Єдине, чим живуть зараз люди на окупованій території – це віра у визволення та Збройні Сили України,

– наголосив Хлань.

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