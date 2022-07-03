Мусієнко назвав місяць, коли може бути "пауза" у війні

Ситуація на фронті зараз залежатиме від того, наскільки виснаженими вийде російська армія з-під боїв під Лисичанськом.

А також від того, наскільки ворожим військам вдасться завдати ударів у напрямку Слов'янська. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Від чого залежить "пауза" у війні

За його словами, потім росіяни вимушені будуть перегруповуватись. Все тому, якщо наші підрозділи відходять до Сіверська, агресору треба буде посилювати ту групу військ, яка є біля Ямпеля, звідки вони й розвивали наступ.

Також це залежить від того, як триватимуть бої за Луганську область.

Крім цього, впливає й той чинник, наскільки знищать склади з боєприпасами у тимчасово окупованих територіях й командні пункти. Це внесе корективи у ворожу логістику – станеться серйозний збій.

Тому це може статися ("пауза" у війні – 24 канал) десь на серпень місяць 2022 року,

– вважає Мусієнко.

Однак все залежатиме від динаміки подій.

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