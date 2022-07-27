Робота йде, – Подоляк відповів, коли чекати деокупації територій
Українці з нетерпінням чекають, коли ЗСУ вибʼють ворога з тимчасово окупованих територій та повернуть їх під наш контроль.
В ефірі 24 каналу радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що не буде обговорювати деокупацію Херсона.
Важливо Подоляк пояснив, чому саме зараз запропонував план із 5 пунктів для звільнення територій
Він пояснив, що це кропітка й важка робота, про яку може звітувати тільки Генеральний штаб й тоді коли є певні результати.
Хочу сказати, щоб всі правильно розуміли ситуацію. Сьогодні постійно на всіх напрямках – і на Півдні, і особливо на Сході, йде робота по деблокаді,
– повідомив Михайло Подоляк.
"Ми відтискуємо російську армію на пів кілометра, на 100 метрів і ця робота буде йти постійно. Деблокада йде", – акцентував Подоляк.
За його словами, коли до нас буде доходити все більше зброї, яка нам потрібна, тобто далекобійна і РСЗО. Тим швидше ми будемо докуповувати українські території й мінімізувати свої втрати.
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Яка ситуація у Херсоні: останні новини
- 26 липня ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні. Для росіян це був важливий об'єкт для логістики. Тепер процес їхніх переправ пошкоджено.
- Атаку прокоментували і в Офісі Президента. Радник ОП Михайло Подоляк підкреслив, що російським окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Він також радить їм залишити Херсон добровільно, поки є змога, адже, за його словами, третього попередження може не бути.
- Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що весь "успіх" російської армії тримається виключно на завоюванні нових територій. Однак їхня втрата може мати катастрофічні наслідки для кремля.