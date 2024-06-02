F-16 працюють у тріаді: Світан вказав на ознаки, що літаки невдовзі будуть в Україні
Найближчі кілька тижнів в Україні можуть з’явитися F-16. Так для тренування виконання певних завдань уже розгорнули тренажер.
Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що без тренажера льотний склад не може виконувати бойові завдання. Є кілька вправ, які потрібно відпрацьовувати, здавати заліки.
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Україна отримає літаки-розвідники
"Цілий курс. Тобто розгортання вже є. Питання розв'язано з переданням радарів, що літають", – сказав Світан.
Так Швеція передасть Україні два літаки ДРЛВ ACS 890. До того ж відомо, що два таких борти викупила і Польща. Польським військовим, вважає льотчик-інструктор, вони не потрібні, адже Повітряні сили цієї країни отримують інформацію від удвічі потужніших літаків ДРЛВ. Тому полковник ЗСУ в запасі припускає, що Польща може передати літаки-розвідники Україні.
3 – 4 літаки – це для повного закриття фронтів практично з усіх боків для виконання бойових завдань для F-16. Нині усе свідчить про те, що найближчим часом F-16 у нас у певній кількості з'являться,
– додав військовий експерт.
Щодо кількості – це прихована інформація, проте винищувачі точно будуть.
Як захистити F-16
Американські літаки без ЗРК Patriot будуть ціллю для росіян, адже такі борти працюють у тріаді – і оборонній, і наступальній. Так винищувачі мають працювати разом із ЗРК типу Patriot. Вони прикриватимуть один одного. Ракети до таких систем ППО б'є на понад 150 кілометрів. А винищувача – 100 – 120 кілометрів. Третя частина тріади – літаки з радарами.
"Patriot, який нам передаватимуть представники Німеччини, найімовірніше, піде працювати у парі у цій тріаді з F-16 та радаром, що літає", – припустив льотчик-інструктор.
Саме тому Україні важливо шукати Patriot. За словами Романа Світана, достатня кількість таких систем є на Близькому Сході. Наприклад, Ізраїль зняв з бойового чергування 8 таких ЗРК. 4 – перевели на склади.
"Patriot у світі є. Потрібно іноді показувати, де взяти, як через третю країну можна дістати. Нам треба десь до десятка Patriot, щоб F-16 працювали в повному обсязі. Інакше цей літак виконуватиме завдання носія протиракетних систем і не більше", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.
Коли в Україні будуть F-16
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна очікує отримати американські винищувачі "дуже скоро".
- Раніше прем'єрка Данії заявляла, що F-16 цієї країни з'являться в українському небі протягом місяців. Зазначимо, що ця країна не проти того, аби за допомогою цих літаків ЗСУ били по Росії. Водночас Бельгія, яка теж передає літаки Україні, виступає за це обмеження.
- В Інституті вивчення війни переконані, що мінливість деяких країн Європи щодо надання дозволу на використання американських винищувачів для ударів по Росії ускладнить здатність Повітряних сил ЗСУ планувати та реалізовувати військові операції.