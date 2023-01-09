Російська омбудсменка Москалькова анонсувала зустріч із Лубінцем: відомі дата і час

Український та російська уповноважені з прав людини можуть найближчими днями зустрітись на території Європи. Ці переговори мають відбутися між Дмитром Лубінцем та Татьяною Москальковою для того, аби прискорити процес обміну полоненими.

Не так давно український омбудсмен Лубінець сказав, що приїде в Туреччину на перемовини з Москальковою. Згодом цю інформацію підтвердили російські ЗМІ та озвучили, коли орієнтовно може відбутись ця подія. Про це передає 24 Канал з посиланням на ворожі медіа.

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Що відомо про цю зустріч

Зауважмо, що поки незрозуміло, у якому самі місті Туреччини можуть зустрітися уповноважені з прав людини обидвох країн. Однак можна припустити, що відбудеться це у столиці держави – тобто в Анкарі.

Проте уже відомі орієнтовні дати перемовин щодо обміну військовополоненими. Журналісти зазначають, Дмитро Лубінець та Татьяна Москалькова прибудуть у Туреччину у період з 12 по 14 січня. Очевидно, після цієї зустрічі слід очікувати хороших новин щодо повернення наших вояків з полону.

Коли відбувався останній обмін полоненими

Нагадаємо, що у переддень Нового року, 31 грудня, був останній обмін полоненими. Завдяки йому Україна повернула 140 своїх бійців. Серед них були два військовослужбовці з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, які вважалися зниклими безвісти.

Окрім того, разом з нашими захисниками додому повернувся чотирилапий пес "Адідас". Весною 2022 року він ховався від окупантів на території підприємства "Азовсталь", допоки не став бранцем Кремля.