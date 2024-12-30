Коли припиниться гаряча фаза війни: тільки одна людина може це зробити

Напередодні нового 2025 року все частіше звучать прогнози щодо можливого закінчення війни в Україні. Дехто навіть називає конкретні дати. Проте передбачити, коли і як саме закінчиться конфлікт у сьогоднішніх умовах дуже складно.

На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, якою він поділився з 24 Каналом, є очевидні речі, що не можна ігнорувати. Водночас поява таких прогнозів, на його думку, цілком зрозуміла.

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Війна – форма існування Росії

"Гаряча фаза війни не закінчиться, на жаль, не сьогодні і не завтра, а може і не у 2025 році. Тому що Владімір Путін цю війну не припинить. Враховуючи все, що відбулось після 24 лютого 2022 року, – війна стала формою існування Росії. На сьогодні діє принцип: є війна, є Росія", – пояснив опозиційний журналіст.

Проте зараз багато говорять про можливе завершення війни, тому що у передноворічний час хочеться дива. Не дарма є окремий літературний жанр – різдвяна казка. Це, на думку Яковенка, нормальне людське бажання, щоб в новому році все було добре, і ці надії не можна вбивати. Проте з іншого боку, не можна дозволяти собі будувати ілюзії.

Також в якості Санта Клауса, який може створити дива, багато хто схильний розглядати Дональда Трампа. Однак, як зауважив опозиційний журналіст, це помилка, він – не Санта Клаус, а 47-й президент США, який обіцяв закінчити війну Росії проти України.

Водночас Трамп дуже швидко зрозуміє, що ця його місію не можна виконати. Тому що єдина людина, яка може припинити війну, це Путін. Але очільник Кремля не хоче це робити і навіть не дуже може. Формально, у його владі вивести війська за лінію кордонів 1991 року, і тоді війна припиниться. Однак він це не зробить,

– впевнений він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп, який під час передвиборчої кампанії, заявляв, що закінчить війну в Україні "за 24 години", змінив риторику. Нещодавно він сказав, що врегулювання конфлікту вимагатиме готовності президента України та очільника Кремля. Водночас Трамп не уточнив, яких саме поступок він очікує від Києва та Москви.

Ігор Яковенко зазначив, що не хоче руйнувати "різдвяні казки" та передноворічні сподівання, але, на його думку, перебувати в ілюзіях доволі небезпечно.

Це невірний прогноз, орієнтація, неправильний розрахунок сил і це може призвести до великих проблем. Я хотів би і навіть хочу помилитися, але те, що я бачу, не дозволяє мені зробити інший висновок,

– підкреслив він.

До слова, український журналіст Дмитро Гордон заявив, що нібито "до Нового року закінчиться гаряча фаза війни". За його словами, 30 грудня 2024 року очікувалась "історична зустріч у верхах" і з нею буцімто було "безпосередньо пов’язане" припинення "гарячої фази".

Проте спікер Кремля Дмітрій Пєсков зазначив, що "передумови для завершення українського конфлікту чи будь-якої його фази" відсутні. Крім того, він сказав, що у графіку Путіна не заплановано міжнародних контактів 30 грудня.