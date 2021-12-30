Коли перші прізвища внесуть до реєстру олігархів: Данілов назвав дати

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що 20 – 25 травня 2022 року може пройти засідання РНБО, на якому внесуть перші прізвища до реєстру олігархів.

До кінця травня закон про олігархів має почати працювати. Про це Данілов заявив після засідання РНБО, яке відбулось 30 грудня.

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Якщо далі продовжиться ця процедурна ситуація, 20 – 25 травня ми можемо мати на засіданні перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО,

– розповів Данілов.

Що треба знати про антиолігархічний закон

Президент Володимир Зеленський ініціював закон про олігархів. Нардепи підтримали ініціативу у вересні 2021 року, а в листопаді президент вже його підписав.

Закон про олігархів, як і сказав Данілов, набуде чинності у травні 2021 року. До цього часу РНБО створить реєстр олігархів. У нього можуть потрапити бізнесмени, які володіють великим бізнесом, мають вплив на політику та є власниками ЗМІ.

Як пройшло засідання РНБО

Члени РНБО на засіданні обговорили напруження біля кордонів України. Також однією з тем стала ситуація на межах Білорусі, Литви та Польщі.

Ввели нові санкції проти людей, які чинять неправомірне судочинство на тимчасово окупованих територіях України. Обмеження стосуються також компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Крім того, Данілов заявив, що санкції проти контрабандистів працюють. Завдяки цим обмеженням до бюджету вже надійшли понад 70 мільярдів.

Данілов назвав дати, коли олігархів внесуть до реєстру: