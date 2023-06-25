План вже затверджений: Буданов оцінив, коли Росія може скоїти теракт на ЗАЕС

Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Існує ризик, що окупанти можуть здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід".

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, план теракту – розроблений і затверджений.

Росіяни вже завершили підготовку до підриву. Зокрема, замінували басейн-охолоджувач та поставили техніку з вибухівкою біля 4 енергоблоків ЗАЕС.

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Коли Росія може скоїти теракт на Запорізькій АЕС

За словами начальника ГУР МО України, наказ Росії вчинити теракт на ЗАЕС може бути спричинений поразкою російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра. Позаяк створення зони ядерного лиха Кремль розглядає як запобіжник подальшого просування Сил безпеки та оборони України.

Водночас за оцінкою Буданова, існує ризик, що загарбники можуть здійснити атаку на ЗАЕС із витоком радіації як "превентивний захід", аби:

зупинити наступальну операцію України,

заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді.

ЗАЕС у небезпеці: коротко

За словами Буданова, до аварії на Запорізькій АЕС також може призвести не лише замінування, а й підвищення росіянами напруги на лініях електропостачання до станції.

Президент Володимир Зеленський також вважає, що Росія готова підірвати ЗАЕС, позаяк це може стати інструментом впливу на західну спільноту. На думку окупантів, через це Захід тиснутиме на Україну.

Напередодні загарбники закрили доступ до інформації про рівень радіації на Запорізькій АЕС, що є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки. Тепер Україна може дізнаватися про рівень радіації лише через МАГАТЕ.

Варто зауважити, що МАГАТЕ досі не ухвалило резолюцію про демілітаризацію та деокупацію території ЗАЕС. На території найбільшої в Європі атомної станції перебувають російські військові, які не цураються розміщувати зброю навіть у реакторних відділеннях. Окрім того, представники МАГАТЕ не мають вільного доступу до всієї території ЗАЕС.

Якщо система охолодження ЗАЕС вийде з ладу, то реактори можуть розплавитися за період від 10 годин до 14 днів. Чи буде наказ підірвати ЗАЕС, залежить від того, як Росія бачить потенційні вигоди від ядерної катастрофи на Півдні України.



Як уберегтися під час радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу