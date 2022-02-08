Коли Росія зможе сформувати ударну групу: Резніков оцінив загрозу російських військ
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
Російських військових біля українських кордонів – приблизно 140 тисяч. Але ударних груп там нема.
Про це заявив у телеефірі 7 лютого міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, ознак загрози повномасштабного наступу росіян просто зараз – немає.
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Скільки військових Росія тримає біля кордонів України
За оцінкою глави Міноборони Олексія Резнікова, на території Росії, Білорусі, а також і на окупованих українських землях Донбасу й Криму зараз перебувають 119 тисяч російських військових. Тут мовиться про наземний компонент.
А разом із повітряним та морським ця цифра становить 140 тисяч.До слова: Володимир Путін цього ж дня мав розмову з Еммануелем Макроном. На спільній пресконференції президент Франції закинув президентові Росії, що він зібрав багато військ біля України. На що глава Кремля цинічно відповів: мовляв, тут нічого такого нема, он, Україна теж війська зібрала – аж "100 – 125 тисяч".
Тільки Путін "забув" додати, що ці війська потрібні якраз для оборони України від російської агресії.
Ударних груп для повномасштабного наступу Росія не сформувала
Станом на сьогодні, 7 лютого 2022 року, в угрупуваннях російських військ на кордонах з Україною немає ударних груп для повномасштабного наступу. У цьому запевнив український міністр оборони.
Щоб напасти, російські збройні сили мають сформувати так зване ударне угрупування. Воно має декілька ознак із військової точки зору. Так от: поки що оті 119 тисяч та всі решта не сформували ударних угрупувань у якомусь із місць, щоб здійснити напад на Україну,
– заявив Олексій Резніков.
Та водночас і не виключив, що Росія може вдатись до таких кроків згодом. Адже сформувати ударне угруповання можна за місяць.Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Загроза нового нападу Росії: останні важливі новини
- За словами глави Міноборони України, ймовірність ескалації з боку Росії – низька.
- Водночас за 20 миль від Одеси морська охорона зафіксувала розвідувальний корабель Росії.
- А тим часом супутники зробили нові фото військових маневрів Росії біля кордонів України.
- У Кремлі ж звинувачують США та Велику Британію у вигадках: "Час іде, Росія на Україну не нападає".
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