Вдають, що немає жодних проблем: скільки ще проживе путінський режим

Кремль усіма способами намагається удати, що у нього "все під контролем": гроші є, а проблем немає. Утім реальна ситуація дещо відрізняється та це може мати вплив на тривалість "життя" режиму Владіміра Путіна.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер переконаний, що путінський режим не проживе ще цілий рік. Про це він сказав 24 Каналу, зазначивши, що це його суб'єктивне припущення.

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Скільки ще протримається путінський режим

Я не вірю, що цей режим проіснує до 2025 року. Не можна нескінченно закручувати гайки – рано чи пізно різьбу зриває і це все прориває. Цей режим створює навколо себе пропагандистський "туман", здається ніби він міцний, у нього немає жодних проблем, купа грошей, людського ресурсу та ракет тощо. Але це все не так,

– сказав ізраїльський журналіст.

Ми вже можемо спостерігати, що ресурси Росії виснажуються. Зокрема, за нафту Кремль отримує набагато менше грошей, ніж раніше. Прибутки від продажу газу значно знизилися.

У росіян більшає проблем: що відомо

Кремль продовжує посилювати цензуру всередині країни щодо звичайних громадян та ЗМІ. 14 лютого Путін підписав закон, згідно з яким у Росії конфісковуватимуть майно за "поширення неправдивої інформації" про окупаційну армію.

У розвідці Великої Британії зазначили, що Путін готує росіян до затяжної війни. До прикладу британські розвідники навели слова речника російського диктатора Дмітрія Пєскова, який нещодавно заявив, що так звана "спецоперація" може тривати трохи довше".

Доходи росіян упродовж 2023 року дещо зросли через інфляцію та кадровий голод. Попри це, реальні прибутки навіть не дотягують до рівня 2013 року.