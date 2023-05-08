Ігнат пояснив, коли Україна матиме одну з найкращих систем ППО у світі

Українські захисники першими у світі збили ворожу ракету "Кинджал" із ЗРК Patriot. Цікаво, що у майбутньому наша держава може мати одну з найкращих систем ППО.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил. Юрій Ігнат також пояснив, що саме потрібно, аби у нас була одна з найкращих систем протиповітряної оборони у світі.

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Коли в України буде одна з найкращих систем ППО

Збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" – це справді історична подія. Адже нашій державі вдалося показати, що можна ефективно боротися з російською зброєю, яка начебто не має аналогів у світі. Однак, для цього потрібно більше сучасних систем ППО.

Ігнат наголосив, що Україна велика держава, і нам є що захищати. Йдеться не лише про кордони. Об'єкти нашої критичної інфраструктури, енергетики, атомні електростанції – це пріоритетні цілі для агресора.

Вони (росіяни – 24 Канал) часто атакують самі підстанції, які забезпечують живлення атомних енергоблоків. Тому ми мусимо розуміти, що це серйозна загроза і більше таких систем як Patriot, SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, ну і зрозуміло, що F-16, бо без нього ніяк, допоможуть нам створити одну з найкращих систем протиповітряної оборони у світі,

– наголосив речник Повітряних сил ЗСУ.

Тож, за його словами, саме після отримання обіцяної техніки від іноземних партнерів, Україна матиме одну з найкращих систем протиповітряної оборони.

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Українські воїни вперше збили російський "Кинджал"