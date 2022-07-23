Військовий оглядач припустив, за скільки часу Україна могла б отримати 50 HIMARS

Україні необхідно отримати більше систем HIMARS, щоб зупинити наступ окупантів. Наразі мовиться про 50 установок.

За оптимістичними прогнозами, для цього знадобиться приблизно 3 місяці. Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Олександр Коваленко.

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Пів сотні HIMARS за три місяці

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS продемонстрували свою ефективність у боротьбі проти російських загарбників. Збільшення кількості такої зброї допоможе вибити ворога з українських територій.

Невдовзі Україна має отримати 50 систем. Військовий оглядач наголосив, що необхідно зважати на бюрократичну тяганину, яка присутня у прийнятті рішень Вашингтону та логістиці. Однак можливий і сценарій, за яким Україна отримає зброю швидше.

Екіпажі можуть бути підготовлені за місяць, а загальна кількість техніки отримана за 3 місяці,

– зауважив Коваленко.

На його погляд, українські захисники потребують значно більшої кількості РСЗВ HIMARS. Так, для здійснення впливу по всій лінії фронту потрібно 80 одиниць техніки.

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Президент США Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів. Він включає 4 установки HIMARS та боєприпаси до них.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що цієї кількості замало, аби найближчим часом закінчити війну із Росією. Він наголосив: за таких умов не варто розраховувати на те, що бойові дії можуть закінчитися до кінця року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що для стримування російської агресії Україні необхідно 50 ракетних систем HIMARS. Якщо ж говорити про ефективний контрнаступ по всій лінії фронту, то ЗСУ потребують 100 таких систем.

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