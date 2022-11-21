Яке найслабше місце росіян на фронті: оцінка експерта з Ізраїлю

Російська армія вкрай залежна від логістичних шляхів. Тому ЗСУ можуть це використати, щоб ускладнити становище окупантів.

Усвідомлюючи всі можливі ризики, росіяни намагаються підготуватися до контрнаступу українських воїнів. Про це 24 каналу розповів ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман.

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Проблемний "коридор"

Експерт зазначив, що найзагрозливішим напрямом для росіян на фронті є "сухопутний коридор" у Крим.

Якщо українська армія вдарить на Мелітополь й навіть не буде повного розсічення цього "коридору" – якщо буде серйозна загроза йому з перерізанням залізниці, то це в плані логістики зменшує можливості всього південного російського угруповання: як у лівобережній частині Херсонської області, так і в Криму,

– пояснив оглядач.

За його словами, тоді все угруповання окупантів залежатиме лише від Керченського мосту, який зараз ще повністю не повернули до стовідсоткового функціонування.

"Без залізниці "сухопутним коридором" постачати все буде набагато складніше. Крім того, можна вдруге підірвати Керченський міст, тому теоретичне розсічення "сухопутного коридору" в Крим було б найнебезпечнішим для росіян, але, ймовірно, що вони це розуміють", – додав аналітик.

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Дорогою до Криму

На думку Гендельмана, у ЗМІ постійно є повідомлення про те, що на Мелітопольський напрямок росіяни перекидають додаткові сили й що окупанти ведуть навколо Мелітополя фортифікаційні роботи. Тобто росіяни усвідомлюють загрозу й готуються до неї.

Все це роблять, щоб не дозволити розсічення "сухопутного коридору", тому що це дуже ускладнить ситуацію для Росії. Зараз зрозуміло, що лінія фронту наблизилася до Криму, тож артилерійським та ракетним вогнем, у тому числі "хаймарсами", Україна вже майже дістає до пів острова,

– підмітив фахівець.

Він вказав, що у Кремлі на сьогодні усвідомлюють, що наступний етап війни проходитиме у Криму, тому окупанти готуються до оборони.

"Зрозуміло, що для сухопутних дій у Криму доведеться спочатку розв'язати проблему з північними рубежами – у Запорізькій області та із "сухопутним коридором". Але, як ми бачимо, можливість того, що все дійде до Криму – росіяни вже розглядають. З цим і пов'язані оборонні роботи", – резюмував Гендельман.

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