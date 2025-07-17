Зеленський відповів, коли українські військові повернуться додому
- Президент Зеленський заявив, що українські військові повернуться додому після перемоги над ворогом, підкреслюючи важливість ефективної ротації.
- Зеленський відповів на питання щодо термінів служби, зазначивши, що ротації залежать від підтримки політиків армії.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що військові зможуть повернутися додому після перемоги над ворогом. Він також підкреслив важливість забезпечення ефективної ротації.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
Дивіться також Зеленський виступив у Раді та представив кандидатуру Свириденко на посаду прем'єр-міністерки
Що сказав Зеленський про строки служби?
У четвер, 17 липня, під час виступу Зеленського у парламенті він відповів на питання нардепа від "Європейської Солідарності" Гончаренка щодо термінів служби та демобілізації.
Наші військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога,
– заявив президент.
Крім того, він підкреслив, що можливість ротацій залежить і від особистої участі політиків у підтримці армії.
"Ворогів всередині країни немає, і ви не ставайте на цей бік. Наші захисники заслуговують якісних ротацій, коли такі, як ви будете на фронті допомагати їм", – наголосив Зеленський.
Виступ глави держави у Раді був пов'язаний з представленням кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки. Згодом стало відомо, що її призначили на посаду – 262 народні депутати проголосували за неї.
Раніше голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що парламент не розглядатиме закон про демобілізацію без консультацій із військовими, оцінки можливих наслідків та перспектив.