Неминучі процеси у бункері, – Піонтковський назвав умову перевороту в кремлі

путінський режим у росії може посипатися внаслідок перевороту. Цей процес буде неминучим у разі подальших успіхів ЗСУ на фронті.

Про це 24 каналу заявив російський публіцист Андрій Піонтковський. За його словами, тим, хто прийде до влади в росії, потрібно буде призначити когось винним.

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"Неминучі процеси в бункері і в російському суспільстві"

Піонтковський вважає, що нещодавні вибухи у Новофедорівці – не лише чудовий військовий експеримент, але й має психологічний ефект. А систему кремлівської брехні й пропаганди може зламати звільнення Херсону.

Буде переворот. Прийдуть до влади не якісь там ліберали, демократи, а такі ж мерзотники, як і сам путін,

– сказав він.

Але, зауважив російський публіцист, їм потрібно буде назвати винного, як уже не раз було в історії Радянського Союзу.

Ці процеси будуть неминучими в бункері і в російському суспільстві,

– наголосив Піонтковський.

Він заявив, що остаточно дійшов такого висновку, спостерігаючи за реакцією різних пропагандистських і силових фрагментів у росії на вибухи в Криму.

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Що може бути після падіння режиму путіна

Піонтковський зазначив, що тим, хто прийде до влади в росії, треба буде прийняти нову реальність. Тому вони погодяться з формулою Заходу і України.

Яка офіційна формула зараз запропонована росіянам? Переговори після відведення російських військ на лінію 23 лютого,

– зауважив він.

Російський публіцист додав, що далі за цією формулою розпочинаються мирні переговори про повне відновлення територіальної цілісності України. Таким двофазним є шлях досягнення миру.

Ситуація на фронті: останні новини

Вночі 12 серпня росіяни намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар'їнки, але не мали успіху. Тож ворогам довелося відійти.

російські військові уже вкотре атакували Харків. Цього разу ворожі ракети вдарили по трьох районах міста.

Однією з найважчих ділянок фронту залишається Бахмутський напрямок. Тут ворог гатить із танків, артилерії та авіації. Біля Горлівки – Зайцевого росіяни мають частковий успіх.

Ймовірно, кремль сам підготував операцію зі знищення російських військових, які відповідальні за звірства у Київській області. В Інституті вивчення війни вважають, що російська 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада 35-ї загальновійськової армії, скоріше за все, була знищена в бою

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